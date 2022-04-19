https://ria.ru/20220419/lavrov-1784260669.html
Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров
Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может всерьез комментировать высказывания Владимира Зеленского, потому что тот постоянно меняет свою точку зрения. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:53
2022-04-19T11:53
2022-04-19T12:03
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может всерьез комментировать высказывания Владимира Зеленского, потому что тот постоянно меняет свою точку зрения."Вы знаете, я не могу всерьез обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, владимир зеленский
11:53 19.04.2022 (обновлено: 12:03 19.04.2022)
Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров
Лавров: слова Зеленского комментировать невозможно, он постоянно меняет свою точку зрения