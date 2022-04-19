https://ria.ru/20220419/lavrov-1784260669.html

Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров

Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022

Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может всерьез комментировать высказывания Владимира Зеленского, потому что тот постоянно меняет свою точку зрения. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:53

2022-04-19T11:53

2022-04-19T12:03

в мире

сергей лавров

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может всерьез комментировать высказывания Владимира Зеленского, потому что тот постоянно меняет свою точку зрения."Вы знаете, я не могу всерьез обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261745.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, владимир зеленский