Рейтинг@Mail.ru
Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/lavrov-1784260669.html
Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров
Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2022
Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может всерьез комментировать высказывания Владимира Зеленского, потому что тот постоянно меняет свою точку зрения. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:53
2022-04-19T12:03
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0510f5ad1cb6490734030cec6792d6bf.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может всерьез комментировать высказывания Владимира Зеленского, потому что тот постоянно меняет свою точку зрения."Вы знаете, я не могу всерьез обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784261745.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778283338_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_5a0911d2de56861468aff20765d00939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, владимир зеленский
11:53 19.04.2022 (обновлено: 12:03 19.04.2022)
 
Зеленский постоянно меняет свою точку зрения, заявил Лавров

Лавров: слова Зеленского комментировать невозможно, он постоянно меняет свою точку зрения

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не может всерьез комментировать высказывания Владимира Зеленского, потому что тот постоянно меняет свою точку зрения.
"Вы знаете, я не могу всерьез обсуждать то, что говорит президент Зеленский, потому что он постоянно меняет свою точку зрения в диаметрально противоположных направлениях", - сказал Лавров в интервью телеканалу India Today.
Стол российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 11:57
Украина не оценила российский жест доброй воли, заявил Лавров
 
В миреСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала