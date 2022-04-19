https://ria.ru/20220419/kredit-1784213121.html

Средний размер потребкредита в России рухнул до семилетнего минимума

Средний размер потребкредита в России рухнул до семилетнего минимума - РИА Новости, 19.04.2022

Средний размер потребкредита в России рухнул до семилетнего минимума

Средний размер потребительского кредита в России в марте упал в 1,4 раза — до 138,4 тысячи рублей, минимального уровня за более чем семь лет, подсчитали для РИА РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T03:53

2022-04-19T03:53

2022-04-19T07:35

экономика

кредит

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Средний размер потребительского кредита в России в марте упал в 1,4 раза — до 138,4 тысячи рублей, минимального уровня за более чем семь лет, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".По данным компании, в прошлом месяце банки сократили размер выдаваемых потребкредитов в среднем на 43,5 процента, или 106,7 тысячи рублей, до 138,4 тысячи рублей.Более ранней статистики у компании нет.Снижение среднего размера потребительского кредита связано исключительно с корректировкой кредитных и лимитных политик кредиторами, которые в своих решениях сейчас руководствуются больше задачей сохранения средств вкладчиков, чем удовлетворения требований заемщиков, считает Лагуткин.Одновременно в марте резко сократился срок выдачи потребительских кредитов — на семь месяцев, до двух лет и одного месяца. Последний раз близкие к сегодняшним сроки наблюдались в конце 2019 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/kredit-1781914277.html

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экономика, кредит