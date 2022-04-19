https://ria.ru/20220419/kramatorsk-1784241879.html

Украинские боевики убивают жителей Краматорска ради машин, заявили в ДНР

Украинские боевики убивают жителей Краматорска ради машин, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.04.2022

Украинские боевики убивают жителей Краматорска ради машин, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР заявила, что украинские националисты убивают мирных жителей Краматорска, чтобы завладеть их машинами, известно о 23 убитых. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:39

2022-04-19T10:39

2022-04-19T10:47

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что украинские националисты убивают мирных жителей Краматорска, чтобы завладеть их машинами, известно о 23 убитых."По информации, полученной от жителей города Краматорска, нам стало известно о серии убийств мирных жителей украинскими националистами с целью завладения их транспортными средствами... Нам достоверно известно о двадцати трех убитых украинскими националистами мирных жителях, реальное количество жертв может быть гораздо больше", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале. По данным ведомства, на выезде из города по автодороге Н-20 в направлении Славянска "боевики останавливали и изымали транспортные средства, при попытке сопротивления владельца автомобиля и его пассажиров расстреливали на обочине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784072565.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, краматорск, донецкая народная республика, донецкая область, ситуация в днр и лнр