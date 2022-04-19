Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики убивают жителей Краматорска ради машин, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220419/kramatorsk-1784241879.html
Украинские боевики убивают жителей Краматорска ради машин, заявили в ДНР
Украинские боевики убивают жителей Краматорска ради машин, заявили в ДНР - РИА Новости, 19.04.2022
Украинские боевики убивают жителей Краматорска ради машин, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила, что украинские националисты убивают мирных жителей Краматорска, чтобы завладеть их машинами, известно о 23 убитых. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:39
2022-04-19T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
краматорск
донецкая народная республика
донецкая область
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_6010aa73902c89c4c52ffa60b9639d96.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что украинские националисты убивают мирных жителей Краматорска, чтобы завладеть их машинами, известно о 23 убитых."По информации, полученной от жителей города Краматорска, нам стало известно о серии убийств мирных жителей украинскими националистами с целью завладения их транспортными средствами... Нам достоверно известно о двадцати трех убитых украинскими националистами мирных жителях, реальное количество жертв может быть гораздо больше", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале. По данным ведомства, на выезде из города по автодороге Н-20 в направлении Славянска "боевики останавливали и изымали транспортные средства, при попытке сопротивления владельца автомобиля и его пассажиров расстреливали на обочине".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784072565.html
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
украина
краматорск
донецкая народная республика
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_c62222260fafe2d86eebb3469b333daf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, краматорск, донецкая народная республика, донецкая область, ситуация в днр и лнр
10:39 19.04.2022 (обновлено: 10:47 19.04.2022)
 
Украинские боевики убивают жителей Краматорска ради машин, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: украинские боевики убивают жителей Краматорска ради их машин

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что украинские националисты убивают мирных жителей Краматорска, чтобы завладеть их машинами, известно о 23 убитых.
"По информации, полученной от жителей города Краматорска, нам стало известно о серии убийств мирных жителей украинскими националистами с целью завладения их транспортными средствами... Нам достоверно известно о двадцати трех убитых украинскими националистами мирных жителях, реальное количество жертв может быть гораздо больше", - сообщает Народная милиция в Telegram-канале. По данным ведомства, на выезде из города по автодороге Н-20 в направлении Славянска "боевики останавливали и изымали транспортные средства, при попытке сопротивления владельца автомобиля и его пассажиров расстреливали на обочине".
Чтобы не вышли – очевидец о том, зачем азовцы заблокировали жителей Мариуполя в бомбоубежище - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 12:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Очевидец: азовцы при отступлении заблокировали мариупольцев в бомбоубежище
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКраматорскДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала