14:42 19.04.2022 (обновлено: 14:43 19.04.2022)
КПРФ предложила поменять российский триколор на флаг СССР
КПРФ предложила заменить российский триколор на флаг СССР
Советский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. КПРФ предлагает заменить российский триколор на флаг СССР, чтобы закрепить за Россией принцип правопреемственности Союза на своей территории, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
"Государственный флаг Российской Федерации представляет собой красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамленной золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине - 1:2", - предлагается в статье 1 законопроекта.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные изменения позволят устранить исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, будут способствовать патриотическому воспитанию граждан.
"Принятие данного федерального конституционного закона позволит устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках - защитников Отечества. России вернётся символ славных побед и великой мировой державы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно пояснительной записке, вопрос о государственных национальных цветах неоднократно поднимался и в период правления династии Романовых, в том числе в 1910 году, когда было предложено отменить бело-сине-красный флаг.
"Так, 10 мая 1910 года при Министерстве юстиции Российской империи было учреждено Особое совещание для выяснения вопроса о русских государственных национальных цветах. Данное совещание выявило отсутствие строгих геральдических оснований как для сторонников бело-сине-красного, так и черно-желто-белого флагов. Особое совещание зафиксировало: "Ни один, ни тот, ни другой не являются историческим русским флагом". Совещание предложило бело-сине- красный флаг отменить (оставив его лишь для коммерческих торговых судов во внутренних водах)", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Расходы на реализацию закона потребуют государственного финансирования и изменения бюджета.