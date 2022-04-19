https://ria.ru/20220419/kprf-1784306624.html

КПРФ предложила поменять российский триколор на флаг СССР

КПРФ предложила поменять российский триколор на флаг СССР - РИА Новости, 19.04.2022

КПРФ предложила поменять российский триколор на флаг СССР

КПРФ предлагает заменить российский триколор на флаг СССР, чтобы закрепить за Россией принцип правопреемственности Союза на своей территории, соответствующий... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:42

2022-04-19T14:42

2022-04-19T14:43

россия

общество

ссср

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. КПРФ предлагает заменить российский триколор на флаг СССР, чтобы закрепить за Россией принцип правопреемственности Союза на своей территории, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данные изменения позволят устранить исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, будут способствовать патриотическому воспитанию граждан."Принятие данного федерального конституционного закона позволит устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках - защитников Отечества. России вернётся символ славных побед и великой мировой державы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Согласно пояснительной записке, вопрос о государственных национальных цветах неоднократно поднимался и в период правления династии Романовых, в том числе в 1910 году, когда было предложено отменить бело-сине-красный флаг."Так, 10 мая 1910 года при Министерстве юстиции Российской империи было учреждено Особое совещание для выяснения вопроса о русских государственных национальных цветах. Данное совещание выявило отсутствие строгих геральдических оснований как для сторонников бело-сине-красного, так и черно-желто-белого флагов. Особое совещание зафиксировало: "Ни один, ни тот, ни другой не являются историческим русским флагом". Совещание предложило бело-сине- красный флаг отменить (оставив его лишь для коммерческих торговых судов во внутренних водах)", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Расходы на реализацию закона потребуют государственного финансирования и изменения бюджета.

https://ria.ru/20220416/shtrafy-1783874162.html

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783357095.html

россия

ссср

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, общество, ссср