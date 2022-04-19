https://ria.ru/20220419/kosmos-1784220843.html

Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия

Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022

Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин усомнился в словах вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия - он считает,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:45

2022-04-19T08:45

2022-04-19T08:45

космос - риа наука

сша

telegram (приложение)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин усомнился в словах вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия - он считает, что Вашингтон уже завершил все испытания и принял его на вооружение.Ранее Харрис сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как "эти тесты опасны". По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.

https://ria.ru/20220418/kosmos-1784074207.html

сша

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, сша, telegram (приложение)