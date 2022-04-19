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Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022
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Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия
Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022
Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин усомнился в словах вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия - он считает,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:45
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин усомнился в словах вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия - он считает, что Вашингтон уже завершил все испытания и принял его на вооружение.Ранее Харрис сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как "эти тесты опасны". По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
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космос - риа наука, сша, telegram (приложение)
08:45 19.04.2022
 
Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия

Рогозин усомнился в словах Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин усомнился в словах вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия - он считает, что Вашингтон уже завершил все испытания и принял его на вооружение.
Ранее Харрис сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как "эти тесты опасны". По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
"Перевожу на русский язык ею сказанное: Соединенные Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
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