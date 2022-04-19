https://ria.ru/20220419/kosmos-1784220843.html
Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия
Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия - РИА Новости, 19.04.2022
Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин усомнился в словах вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия - он считает,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:45
2022-04-19T08:45
2022-04-19T08:45
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин усомнился в словах вице-президента США Камалы Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия - он считает, что Вашингтон уже завершил все испытания и принял его на вооружение.Ранее Харрис сообщила о введении моратория на испытания противоспутникового оружия, так как "эти тесты опасны". По ее словам, таким образом администрация США хочет написать новые правила и установить нормы работы в космосе.
https://ria.ru/20220418/kosmos-1784074207.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, сша, telegram (приложение)
Рогозин усомнился в приостановке США испытаний противоспутникового оружия
Рогозин усомнился в словах Харрис о приостановке испытаний противоспутникового оружия