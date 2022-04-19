Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе
Российские космонавты Артемьев и Матвеев вернулись на МКС после работ в открытом космосе
© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вернулись на борт российского сегмента Международной космической станции после почти семи часов в открытом космосе, они готовили к работе руку-манипулятор ERA, трансляция шла на сайте "Роскосмоса".
Космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 18.01 мск 18 апреля – на 36 минут позже запланированного времени. Работа в открытом космосе продлилась на одну минуту короче запланированного времени – 6 часов 37 минут. При этом во время работы за бортом Артемьев неоднократно подшучивал и говорил, что "работа только началась", а перед возвращением в "Поиск" предложил задержаться и поработать еще.
Они перенесли на новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пульт управления манипулятором, подключили его и проверили.
После этого Артемьев с Матвеевым сняли защитные чехлы с нескольких пассивных устройств фиксации и базовых летных точек. Устройства фиксации нужны для установки различного оборудования, а базовые летные точки – для передвижения руки-манипулятора, чтобы она могла "шагать" по ним и передвигать предметы по внешней поверхности станции.
Кроме того, российские космонавты установили на "Науке" три поручня для будущих выходов и сняли экранно-вакуумную теплоизоляцию с "локтя" ERA. Перед окончанием выхода они вернулись к "Поиску", взяли адаптер переносного рабочего места и установят его на одном из устройств фиксации. Само переносное рабочее место сейчас находится на модуле "Рассвет".
Следующий выход в открытый космос запланирован на 28 апреля для того, чтобы разблокировать механизмы захвата множества замков, которыми ERA сейчас закреплена на модуле "Наука". Как сообщили ранее в РКК "Энергия", первой задачей руки-манипулятора после приведения ее в работоспособное состояние станет перенос радиатора и шлюзовой камеры на МЛМ.
Ранее Артемьев сообщал, что за время полета может до семи раз выйти в открытый космос, но будет рад, если удастся сделать это хотя бы один раз. Пока известно о еще двух запланированных выходах – на 28 апреля и на 7 мая. Ранее сообщалось о том, что для интеграции в состав МКС двух новых российских модулей "Наука" и "Причал" планируется 10 выходов. Четыре и них уже провел российский космонавт Петр Дубров, три раза он работал с Олегом Новицким и один раз - с Антоном Шкаплеровым.