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Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе - РИА Новости, 19.04.2022
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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20220419/kosmos-1784209276.html
Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе
Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе - РИА Новости, 19.04.2022
Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе
Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вернулись на борт российского сегмента Международной космической станции после почти семи часов в открытом... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T01:11
2022-04-19T01:11
хочу стать космонавтом
олег артемьев
денис матвеев
ркк "энергия"
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вернулись на борт российского сегмента Международной космической станции после почти семи часов в открытом космосе, они готовили к работе руку-манипулятор ERA, трансляция шла на сайте "Роскосмоса".Космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 18.01 мск 18 апреля – на 36 минут позже запланированного времени. Работа в открытом космосе продлилась на одну минуту короче запланированного времени – 6 часов 37 минут. При этом во время работы за бортом Артемьев неоднократно подшучивал и говорил, что "работа только началась", а перед возвращением в "Поиск" предложил задержаться и поработать еще.Они перенесли на новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пульт управления манипулятором, подключили его и проверили.После этого Артемьев с Матвеевым сняли защитные чехлы с нескольких пассивных устройств фиксации и базовых летных точек. Устройства фиксации нужны для установки различного оборудования, а базовые летные точки – для передвижения руки-манипулятора, чтобы она могла "шагать" по ним и передвигать предметы по внешней поверхности станции.Кроме того, российские космонавты установили на "Науке" три поручня для будущих выходов и сняли экранно-вакуумную теплоизоляцию с "локтя" ERA. Перед окончанием выхода они вернулись к "Поиску", взяли адаптер переносного рабочего места и установят его на одном из устройств фиксации. Само переносное рабочее место сейчас находится на модуле "Рассвет".Следующий выход в открытый космос запланирован на 28 апреля для того, чтобы разблокировать механизмы захвата множества замков, которыми ERA сейчас закреплена на модуле "Наука". Как сообщили ранее в РКК "Энергия", первой задачей руки-манипулятора после приведения ее в работоспособное состояние станет перенос радиатора и шлюзовой камеры на МЛМ.Ранее Артемьев сообщал, что за время полета может до семи раз выйти в открытый космос, но будет рад, если удастся сделать это хотя бы один раз. Пока известно о еще двух запланированных выходах – на 28 апреля и на 7 мая. Ранее сообщалось о том, что для интеграции в состав МКС двух новых российских модулей "Наука" и "Причал" планируется 10 выходов. Четыре и них уже провел российский космонавт Петр Дубров, три раза он работал с Олегом Новицким и один раз - с Антоном Шкаплеровым.
https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kosmos-1783000132.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/sanktsii-1784003136.html
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олег артемьев, денис матвеев, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
01:11 19.04.2022
 
Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе

Российские космонавты Артемьев и Матвеев вернулись на МКС после работ в открытом космосе

© Фото : РоскосмосВыход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : Роскосмос
Выход в открытый космос с борта МКС российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вернулись на борт российского сегмента Международной космической станции после почти семи часов в открытом космосе, они готовили к работе руку-манипулятор ERA, трансляция шла на сайте "Роскосмоса".
Космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 18.01 мск 18 апреля – на 36 минут позже запланированного времени. Работа в открытом космосе продлилась на одну минуту короче запланированного времени – 6 часов 37 минут. При этом во время работы за бортом Артемьев неоднократно подшучивал и говорил, что "работа только началась", а перед возвращением в "Поиск" предложил задержаться и поработать еще.
Члены основного экипажа 67-й экспедиции на МКС космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев на стартовой площадке космодрома Байконур. - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 21:37Сказано в эфире
"Самое опасное и интересное". Как сейчас работают космонавты РФ на МКС?
Они перенесли на новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пульт управления манипулятором, подключили его и проверили.
После этого Артемьев с Матвеевым сняли защитные чехлы с нескольких пассивных устройств фиксации и базовых летных точек. Устройства фиксации нужны для установки различного оборудования, а базовые летные точки – для передвижения руки-манипулятора, чтобы она могла "шагать" по ним и передвигать предметы по внешней поверхности станции.
Кроме того, российские космонавты установили на "Науке" три поручня для будущих выходов и сняли экранно-вакуумную теплоизоляцию с "локтя" ERA. Перед окончанием выхода они вернулись к "Поиску", взяли адаптер переносного рабочего места и установят его на одном из устройств фиксации. Само переносное рабочее место сейчас находится на модуле "Рассвет".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 21:04В России
Рогозин: от санкций против "Роскосмоса" больше пострадает Европа
Следующий выход в открытый космос запланирован на 28 апреля для того, чтобы разблокировать механизмы захвата множества замков, которыми ERA сейчас закреплена на модуле "Наука". Как сообщили ранее в РКК "Энергия", первой задачей руки-манипулятора после приведения ее в работоспособное состояние станет перенос радиатора и шлюзовой камеры на МЛМ.
Ранее Артемьев сообщал, что за время полета может до семи раз выйти в открытый космос, но будет рад, если удастся сделать это хотя бы один раз. Пока известно о еще двух запланированных выходах – на 28 апреля и на 7 мая. Ранее сообщалось о том, что для интеграции в состав МКС двух новых российских модулей "Наука" и "Причал" планируется 10 выходов. Четыре и них уже провел российский космонавт Петр Дубров, три раза он работал с Олегом Новицким и один раз - с Антоном Шкаплеровым.
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Хочу стать космонавтомОлег АртемьевДенис МатвеевРКК "Энергия"Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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