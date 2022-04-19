https://ria.ru/20220419/kosmos-1784209276.html

Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе

Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе - РИА Новости, 19.04.2022

Российские космонавты вернулись на МКС после работ в открытом космосе

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вернулись на борт российского сегмента Международной космической станции после почти семи часов в открытом... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T01:11

2022-04-19T01:11

2022-04-19T01:11

хочу стать космонавтом

олег артемьев

денис матвеев

ркк "энергия"

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784170534_204:306:1493:1031_1920x0_80_0_0_4c370c4870fc7ec156da31ea5588f570.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вернулись на борт российского сегмента Международной космической станции после почти семи часов в открытом космосе, они готовили к работе руку-манипулятор ERA, трансляция шла на сайте "Роскосмоса".Космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 18.01 мск 18 апреля – на 36 минут позже запланированного времени. Работа в открытом космосе продлилась на одну минуту короче запланированного времени – 6 часов 37 минут. При этом во время работы за бортом Артемьев неоднократно подшучивал и говорил, что "работа только началась", а перед возвращением в "Поиск" предложил задержаться и поработать еще.Они перенесли на новый Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" пульт управления манипулятором, подключили его и проверили.После этого Артемьев с Матвеевым сняли защитные чехлы с нескольких пассивных устройств фиксации и базовых летных точек. Устройства фиксации нужны для установки различного оборудования, а базовые летные точки – для передвижения руки-манипулятора, чтобы она могла "шагать" по ним и передвигать предметы по внешней поверхности станции.Кроме того, российские космонавты установили на "Науке" три поручня для будущих выходов и сняли экранно-вакуумную теплоизоляцию с "локтя" ERA. Перед окончанием выхода они вернулись к "Поиску", взяли адаптер переносного рабочего места и установят его на одном из устройств фиксации. Само переносное рабочее место сейчас находится на модуле "Рассвет".Следующий выход в открытый космос запланирован на 28 апреля для того, чтобы разблокировать механизмы захвата множества замков, которыми ERA сейчас закреплена на модуле "Наука". Как сообщили ранее в РКК "Энергия", первой задачей руки-манипулятора после приведения ее в работоспособное состояние станет перенос радиатора и шлюзовой камеры на МЛМ.Ранее Артемьев сообщал, что за время полета может до семи раз выйти в открытый космос, но будет рад, если удастся сделать это хотя бы один раз. Пока известно о еще двух запланированных выходах – на 28 апреля и на 7 мая. Ранее сообщалось о том, что для интеграции в состав МКС двух новых российских модулей "Наука" и "Причал" планируется 10 выходов. Четыре и них уже провел российский космонавт Петр Дубров, три раза он работал с Олегом Новицким и один раз - с Антоном Шкаплеровым.

https://radiosputnik.ria.ru/20220411/kosmos-1783000132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/sanktsii-1784003136.html

https://ria.ru/20220410/zapad-1782763647.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег артемьев, денис матвеев, ркк "энергия", международная космическая станция (мкс), космос - риа наука