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Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 19.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220419/koronavirus-1784308802.html
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 19.04.2022
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре
Несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:52
2022-04-19T15:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава ведомства Анна Попова во вторник провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. "Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится", - говорится в сообщении. Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска, отметила Попова, слова которой приводятся в сообщении. По данным ведомства, среди подтвержденных случаев коронавируса 97,5% приходится на "омикрон", 0,5% - на "дельту", 2% на прочие недоминирующие варианты.Руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам РФ поручено совместно с органами власти регионов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусу и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
14:52 19.04.2022 (обновлено: 15:02 19.04.2022)
 
Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор считает, что говорить о завершении пандемии COVID-19 не приходится

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время рейда по соблюдению масочного режима в метро Новосибирска
Сотрудники правоохранительных органов во время рейда по соблюдению масочного режима в метро Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники правоохранительных органов во время рейда по соблюдению масочного режима в метро Новосибирска. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Глава ведомства Анна Попова во вторник провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации.
"Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится", - говорится в сообщении. Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска, отметила Попова, слова которой приводятся в сообщении. По данным ведомства, среди подтвержденных случаев коронавируса 97,5% приходится на "омикрон", 0,5% - на "дельту", 2% на прочие недоминирующие варианты.
Руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам РФ поручено совместно с органами власти регионов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусу и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в России
 
 
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