https://ria.ru/20220419/koronavirus-1784308802.html

Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре

Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 19.04.2022

Пандемия COVID-19 еще не закончилась, считают в Роспотребнадзоре

Несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:52

2022-04-19T14:52

2022-04-19T15:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

здоровье - общество

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Несмотря на относительную стабилизацию эпидситуации в России, говорить о завершении пандемии коронавируса пока не приходится, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Глава ведомства Анна Попова во вторник провела селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации. "Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится", - говорится в сообщении. Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска, отметила Попова, слова которой приводятся в сообщении. По данным ведомства, среди подтвержденных случаев коронавируса 97,5% приходится на "омикрон", 0,5% - на "дельту", 2% на прочие недоминирующие варианты.Руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам РФ поручено совместно с органами власти регионов держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусу и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783391333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии