https://ria.ru/20220419/koronavirus-1784251125.html
В Подмосковье за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 19.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 149 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:16
2022-04-19T11:16
2022-04-19T11:16
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 149 человек, сообщает во вторник портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались семь человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 214 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, общество, россия, московская область (подмосковье)
В Подмосковье за сутки умерли семь пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 149 новых случаев COVID-19, семь пациентов умерли