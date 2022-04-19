https://ria.ru/20220419/koreya-1784364861.html
"ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул
"ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул - РИА Новости, 19.04.2022
"ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул
Запланированные на 20 и 21 апреля рейсы "ИрАэро" в Сеул отменены из-за отсутствия разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:06
2022-04-19T19:06
2022-04-19T19:06
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ИРКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Запланированные на 20 и 21 апреля рейсы "ИрАэро" в Сеул отменены из-за отсутствия разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.Перевозчик ранее планировал с 20 апреля запустить чартерные перелеты из Иркутска и Владивостока в Сеул (Южная Корея) и обратно. Они предназначались в первую очередь для иностранцев, так как Южная Корея в связи с COVID-19 ограничила въезд граждан России в страну. На маршрут были заявлены российские самолеты SSJ100."Отсутствие разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи стало причиной отмены рейсов 20 и 21 апреля", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что авиаперевозчик все же рассчитывает в дальнейшем получить необходимое для полетов разрешение.
https://ria.ru/20220408/izrail-1782487801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, южная корея, сеул, иркутск, ираэро, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, владивосток
"ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул
"ИрАэро" не получила разрешение от властей Южной Кореи на полеты в Сеул 20 и 21 апреля
ИРКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Запланированные на 20 и 21 апреля рейсы "ИрАэро" в Сеул отменены из-за отсутствия разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Перевозчик ранее планировал с 20 апреля запустить чартерные перелеты из Иркутска и Владивостока в Сеул (Южная Корея) и обратно. Они предназначались в первую очередь для иностранцев, так как Южная Корея в связи с COVID-19 ограничила въезд граждан России в страну. На маршрут были заявлены российские самолеты SSJ100.
"Отсутствие разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи стало причиной отмены рейсов 20 и 21 апреля", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что авиаперевозчик все же рассчитывает в дальнейшем получить необходимое для полетов разрешение.