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"ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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"ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул
"ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул - РИА Новости, 19.04.2022
"ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул
Запланированные на 20 и 21 апреля рейсы "ИрАэро" в Сеул отменены из-за отсутствия разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи, сообщил... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T19:06
2022-04-19T19:06
туризм
туризм
южная корея
сеул
иркутск
ираэро
sukhoi superjet
новости - туризм
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ИРКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Запланированные на 20 и 21 апреля рейсы "ИрАэро" в Сеул отменены из-за отсутствия разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.Перевозчик ранее планировал с 20 апреля запустить чартерные перелеты из Иркутска и Владивостока в Сеул (Южная Корея) и обратно. Они предназначались в первую очередь для иностранцев, так как Южная Корея в связи с COVID-19 ограничила въезд граждан России в страну. На маршрут были заявлены российские самолеты SSJ100."Отсутствие разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи стало причиной отмены рейсов 20 и 21 апреля", – сказал собеседник агентства.Он добавил, что авиаперевозчик все же рассчитывает в дальнейшем получить необходимое для полетов разрешение.
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туризм, южная корея, сеул, иркутск, ираэро, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, владивосток
19:06 19.04.2022
 
"ИрАэро" отменила первые рейсы в Сеул

"ИрАэро" не получила разрешение от властей Южной Кореи на полеты в Сеул 20 и 21 апреля

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 авиакомпании ИрАэро - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ИРКУТСК, 19 апр – РИА Новости. Запланированные на 20 и 21 апреля рейсы "ИрАэро" в Сеул отменены из-за отсутствия разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Перевозчик ранее планировал с 20 апреля запустить чартерные перелеты из Иркутска и Владивостока в Сеул (Южная Корея) и обратно. Они предназначались в первую очередь для иностранцев, так как Южная Корея в связи с COVID-19 ограничила въезд граждан России в страну. На маршрут были заявлены российские самолеты SSJ100.
"Отсутствие разрешения на выполнение полетов от авиационных властей Южной Кореи стало причиной отмены рейсов 20 и 21 апреля", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что авиаперевозчик все же рассчитывает в дальнейшем получить необходимое для полетов разрешение.
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ТуризмТуризмЮжная КореяСеулИркутскИрАэроSukhoi SuperjetНовости - ТуризмтуристыВладивосток
 
 
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