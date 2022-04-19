https://ria.ru/20220419/kompanii-1784372487.html

Американские компании хотят остаться в России, заявил эксперт

Американские компании хотят остаться в России, заявил эксперт - РИА Новости, 19.04.2022

Американские компании хотят остаться в России, заявил эксперт

Американский бизнес хотел бы остаться на российском рынке, каналы связи "очень активны" и есть планы участия американских представителей в Петербургском... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T19:53

2022-04-19T19:53

2022-04-19T19:53

экономика

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Американский бизнес хотел бы остаться на российском рынке, каналы связи "очень активны" и есть планы участия американских представителей в Петербургском экономическом форуме, рассказал РИА Новости глава инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак."Американский бизнес, включая фармацевтические компании, поставщиков товаров широкого потребления, компании сферы шоу-бизнеса, заинтересованы в том, чтобы остаться в России", - сказал Шостак.По его словам, "деловые контакты существуют и остаются очень активны", а также планируется поездка американских представителей на предстоящий Петербургский экономический форум.По мнению экономиста, покинувшие российский рынок из-за событий на Украине компании условно можно разделить на две категории: те, кто ушел самостоятельно по моральным причинам, и те, кто был вынужден пойти на этот шаг под давлением инвесторов.Первые, по его словам, "вероятно, не вернутся в Россию в ближайшее время", но последние хотят дождаться развития ситуации, "завершения активной фазы конфликта каким-либо образом и затем найти подходящую и безопасную возможность вернуться"."Они вернутся быстрее, чем вы думаете", - сказал экономист, указав, что зачастую это происходит за счет смены названия бренда или даже существенных изменений в структуре его управления и составе партнеров."Очевидно, что перед ними стоит множество сложностей, от оплаты до логистики, но в конечном итоге исходя из чисто коммерческой составляющей они смогут получить выгоду от того, что они будут там (в России) при гораздо меньшей конкуренции", - считает Шостак.Эксперт также отметил, что европейские компании из Германии, Италии, Франции также хотят остаться в России и им будет сложно не потерять российских клиентов.Комментируя спекуляции о "дефолте российской экономики", собеседник агентства заявил, что ввиду уже имеющихся санкций дефолт как таковой не будет иметь большого значения. "Дефолт не будет иметь какого-либо влияния на внутреннюю промышленность или потребителей, которые действуют в рублевой зоне, они просто не почувствуют разницу", - сказал эксперт.Помимо этого, по его словам, "прежде всего инвесторы, у которых есть российские активы, знают, что дефолт является полностью искусственным, созданным в результате геополитики и не имеющим ничего общего с невозможностью государства или компании обслуживать долг".Шостак напомнил, что даже после того, как Запад заморозил более половины российских резервов, у страны есть активы, необходимые для обеспечения своих обязательств."Во-вторых, Россия готова продолжать делать это по схеме, когда инвесторы будут получать рубли на специально созданные счета, как это было в 1990-х и начале 2000-х годов. В-третьих, страна вскоре получит рекордный объем твердой валюты от продажи различных товаров, и, в конце концов, Россия не планирует выходить на рынки внешних долговых обязательств в 2022 году и, вероятно, некоторое время после этого", - подчеркнул Шостак.Собеседник агентства также указал на то, что перевод оплаты за российскую продукцию в рубли является позитивным вкладом в укрепление российской национальной валюты.Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях. Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт). Однако глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что это не является дефолтом, поскольку средства на исполнение обязательств у России есть. Он заявил, что иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, поэтому все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним.

https://ria.ru/20220419/rusagro-1784225458.html

https://ria.ru/20220419/henkel-1784351646.html

https://ria.ru/20220419/gruzoviki-1784259591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сша