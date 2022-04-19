https://ria.ru/20220419/kniga-1784343552.html

Объявлен лонг-лист премии "Большая книга"

Объявлен лонг-лист премии "Большая книга" - РИА Новости, 19.04.2022

Объявлен лонг-лист премии "Большая книга"

Объявлен лонг-лист национальной литературной премии "Большая книга". О номинантах рассказали на онлайн пресс-конференции. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T17:21

2022-04-19T17:21

2022-04-19T17:21

культура

культура

дмитрий бак

михаил бутов

дмитрий глуховский

россия

книги

большая книга

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Объявлен лонг-лист национальной литературной премии "Большая книга". О номинантах рассказали на онлайн пресс-конференции. На конкурс прислали 302 произведения, в длинный список попали только 48 книг. Среди них рукопись "На небе никого", автора которой не назвали.В числе номинантов роман Дмитрия Глуховского "Пост". События в нем разворачиваются в России в постапокалиптическом будущем. Также за победу борется книга Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд", в которой рассказывается о спасении голодающих детей Поволжья в 1920-ые годы.Еще один претендент на награду — "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, где исследуется знаменитый роман Толстого. В лонг-лист также вошла работа Анатолия Гаврилова "Под навесами рынка Чайковского". "Его все знают, это легендарная фигура отечественной литературы. И впервые за долгие годы так сложилось, что его текст сумел попасть сюда", — прокомментировал номинацию председатель Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов. Член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова обратила внимание еще на одну тенденцию в произведениях современных писателей, а именно стремление к реальной жизни. Полный список номинантов опубликован в Telegram-канале премии.

https://ria.ru/20220411/bestseller-1782896047.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

культура, дмитрий бак, михаил бутов, дмитрий глуховский, россия, книги, большая книга, гузель яхина, павел басинский