https://ria.ru/20220419/kniga-1784343552.html
Объявлен лонг-лист премии "Большая книга"
Объявлен лонг-лист премии "Большая книга" - РИА Новости, 19.04.2022
Объявлен лонг-лист премии "Большая книга"
Объявлен лонг-лист национальной литературной премии "Большая книга". О номинантах рассказали на онлайн пресс-конференции. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T17:21
2022-04-19T17:21
2022-04-19T17:21
культура
культура
дмитрий бак
михаил бутов
дмитрий глуховский
россия
книги
большая книга
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Объявлен лонг-лист национальной литературной премии "Большая книга". О номинантах рассказали на онлайн пресс-конференции. На конкурс прислали 302 произведения, в длинный список попали только 48 книг. Среди них рукопись "На небе никого", автора которой не назвали.В числе номинантов роман Дмитрия Глуховского "Пост". События в нем разворачиваются в России в постапокалиптическом будущем. Также за победу борется книга Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд", в которой рассказывается о спасении голодающих детей Поволжья в 1920-ые годы.Еще один претендент на награду — "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, где исследуется знаменитый роман Толстого. В лонг-лист также вошла работа Анатолия Гаврилова "Под навесами рынка Чайковского". "Его все знают, это легендарная фигура отечественной литературы. И впервые за долгие годы так сложилось, что его текст сумел попасть сюда", — прокомментировал номинацию председатель Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов. Член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова обратила внимание еще на одну тенденцию в произведениях современных писателей, а именно стремление к реальной жизни. Полный список номинантов опубликован в Telegram-канале премии.
https://ria.ru/20220411/bestseller-1782896047.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, дмитрий бак, михаил бутов, дмитрий глуховский, россия, книги, большая книга, гузель яхина, павел басинский
Объявлен лонг-лист премии "Большая книга"
Книги Глуховского, Яхиной и Басинского вошли в лонг-лист премии "Большая книга - 2022"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Объявлен лонг-лист национальной литературной премии "Большая книга". О номинантах рассказали на онлайн пресс-конференции.
На конкурс прислали 302 произведения, в длинный список попали только 48 книг. Среди них рукопись "На небе никого", автора которой не назвали.
В числе номинантов роман Дмитрия Глуховского "Пост". События в нем разворачиваются в России в постапокалиптическом будущем.
Также за победу борется книга Гузель Яхиной "Эшелон на Самарканд", в которой рассказывается о спасении голодающих детей Поволжья в 1920-ые годы.
"Довольно много книг о прошлом, о близком прошлом, не о шестнадцатом веке, а о советском времени, о двадцатом веке — это тенденция, которая не ослабевает", — говорит председатель Литературной академии Дмитрий Бак.
Еще один претендент на награду — "Подлинная история Анны Карениной" Павла Басинского, где исследуется знаменитый роман Толстого.
В лонг-лист также вошла работа Анатолия Гаврилова "Под навесами рынка Чайковского". "Его все знают, это легендарная фигура отечественной литературы. И впервые за долгие годы так сложилось, что его текст сумел попасть сюда", — прокомментировал номинацию председатель Совета экспертов "Большой книги" Михаил Бутов.
Член редколлегии журнала "Новый мир" Ольга Новикова обратила внимание еще на одну тенденцию в произведениях современных писателей, а именно стремление к реальной жизни.
"Стало меньше авторского самолюбования, стало больше книг с точным описанием реальности" — считает Новикова.
Полный список номинантов опубликован
в Telegram-канале премии.