https://ria.ru/20220419/kitay-1784284088.html
Академия наук КНР: население КНР начнет сокращаться с 2022 года
Академия наук КНР: население КНР начнет сокращаться с 2022 года - РИА Новости, 19.04.2022
Академия наук КНР: население КНР начнет сокращаться с 2022 года
Нынешний год станет свидетелем начала сокращения населения Китая, прогнозирует Академия общественных наук КНР. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:23
2022-04-19T13:23
2022-04-19T13:23
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784285690_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bbd23568753fbf626d0e8073a8472b7d.jpg
МОСКВА, 19 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Нынешний год станет свидетелем начала сокращения населения Китая, прогнозирует Академия общественных наук КНР.Спад численности населения начнется "с опережением графика" - на 12 лет раньше, чем предрекали демографы из Организации объединенных наций.Прогноз сделан на фоне падения рождаемости и стремительного старения населения. Рождаемость в Китае в 2019 году упала ниже психологически важной отметки в 15 миллионов в год, а в 2020 году – сократилась до 12 миллионов, а по итогам 2021-го составила 10,6 миллиона. Темпы прироста населения КНР за последние три года сократились практически в 10 раз. Если в 2019 году оно увеличилось на 4,67 миллиона, то в 2021 году – лишь на 480 тысяч.Руководитель исследовательского центра социального обеспечения при Академии общественных наук КНР Чжэн Бинвэнь отметил, что население Китая стареет куда быстрее, чем в среднем по миру. Он напомнил, что численность населения в возрасте выше 65 в Китае удвоилась с начала века – с 7% до 14%. У Франции на такой рост показателей ушло 115 лет, у США – 69. По прогнозам демографов, к середине века каждый третий китаец будет пенсионером, а к концу века численность населения страны, по разным оценкам, сократится в 1,5-2 раза: до 600-900 миллионов человек.Сегодня власти уделяют повышенное внимание стимулированию рождаемости. В 2021 году в Китае вновь смягчили политику планового деторождения: абсолютно всем семьям разрешили заводить до трех детей. Рождаемость стимулируют не только на политическом уровне. С прошлого года начала распространяться практика доплат за второго и третьего ребенка. Первым в КНР такие социальные пособия начал выплачивать город Паньчжихуа в провинции Сычуань на юго-западе страны. Размер пособия составляет 500 юаней в месяц. Деньги будут выдаваться вплоть до достижения ребенком трехлетнего возраста. То есть общий объем выплат будет достигать 12 тысяч юаней (1850 долларов). Кроме того, с 2022 года расходы на уход за детьми до трех лет включены в состав дополнительного налогового вычета при исчислении личного подоходного налога. С нынешнего года в целях поддержки рождаемости решено покрывать процедуры экстракорпорального оплодотворения из медицинской страховки. Во многих регионах увеличили продолжительность отпусков по уходу за новорожденными, при этом гарантировав их не только молодым матерям, но и отцам.Вместе с тем, демографы призывают уделить повышенное внимание не только поощрению рождаемости, но развитию систем пенсионного обеспечения и социальной поддержки старости. "Если сегодня в китайских семьях стариков поддерживают до шести представителей более молодого поколения, то к 2050 году этот показатель может сократиться до 1,3. Это резко увеличит давление и финансовое бремя молодого поколения", - подчеркивает Чжэн Бинвэнь.
https://ria.ru/20220411/ukhan-1782891356.html
https://ria.ru/20220414/briks-1783513151.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784285690_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f6853969cb8b42a4c27724dedfc97d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
МОСКВА, 19 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Нынешний год станет свидетелем начала сокращения населения Китая, прогнозирует Академия общественных наук КНР.
Спад численности населения начнется "с опережением графика" - на 12 лет раньше, чем предрекали демографы из Организации объединенных наций.
Прогноз сделан на фоне падения рождаемости и стремительного старения населения. Рождаемость в Китае
в 2019 году упала ниже психологически важной отметки в 15 миллионов в год, а в 2020 году – сократилась до 12 миллионов, а по итогам 2021-го составила 10,6 миллиона. Темпы прироста населения КНР за последние три года сократились практически в 10 раз. Если в 2019 году оно увеличилось на 4,67 миллиона, то в 2021 году – лишь на 480 тысяч.
Руководитель исследовательского центра социального обеспечения при Академии общественных наук КНР Чжэн Бинвэнь отметил, что население Китая стареет куда быстрее, чем в среднем по миру. Он напомнил, что численность населения в возрасте выше 65 в Китае удвоилась с начала века – с 7% до 14%. У Франции на такой рост показателей ушло 115 лет, у США – 69. По прогнозам демографов, к середине века каждый третий китаец будет пенсионером, а к концу века численность населения страны, по разным оценкам, сократится в 1,5-2 раза: до 600-900 миллионов человек.
Сегодня власти уделяют повышенное внимание стимулированию рождаемости. В 2021 году в Китае вновь смягчили политику планового деторождения: абсолютно всем семьям разрешили заводить до трех детей. Рождаемость стимулируют не только на политическом уровне. С прошлого года начала распространяться практика доплат за второго и третьего ребенка. Первым в КНР такие социальные пособия начал выплачивать город Паньчжихуа в провинции Сычуань на юго-западе страны. Размер пособия составляет 500 юаней в месяц. Деньги будут выдаваться вплоть до достижения ребенком трехлетнего возраста. То есть общий объем выплат будет достигать 12 тысяч юаней (1850 долларов). Кроме того, с 2022 года расходы на уход за детьми до трех лет включены в состав дополнительного налогового вычета при исчислении личного подоходного налога. С нынешнего года в целях поддержки рождаемости решено покрывать процедуры экстракорпорального оплодотворения из медицинской страховки. Во многих регионах увеличили продолжительность отпусков по уходу за новорожденными, при этом гарантировав их не только молодым матерям, но и отцам.
Вместе с тем, демографы призывают уделить повышенное внимание не только поощрению рождаемости, но развитию систем пенсионного обеспечения и социальной поддержки старости. "Если сегодня в китайских семьях стариков поддерживают до шести представителей более молодого поколения, то к 2050 году этот показатель может сократиться до 1,3. Это резко увеличит давление и финансовое бремя молодого поколения", - подчеркивает Чжэн Бинвэнь.