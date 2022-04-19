https://ria.ru/20220419/kitay-1784232619.html
МИД КНР: Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией
МИД КНР: Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.04.2022
МИД КНР: Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией
Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и защищать общие интересы двух стран вне зависимости от изменений международной ситуации,... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:02
2022-04-19T10:02
2022-04-19T10:33
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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и защищать общие интересы двух стран вне зависимости от изменений международной ситуации, заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн на встрече с послом России в Китае Андреем Денисовым.Встреча дипломатов двух стран состоялась в понедельник."Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыигрышное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон", - заявил Лэ Юйчэн, слова которого приводит МИД Китая.Он также выразил готовность китайской стороны вместе с Россией содействовать построению международных отношений нового типа и "Сообщества единой судьбы человечества".Посол Денисов в свою очередь отметил, что РФ всегда считала развитие отношений с Китаем приоритетом своей внешней политики, российская сторона готова следовать направлению, намеченному лидерами двух стран, для дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического взаимодействия и всестороннего делового сотрудничества, чтобы приносить пользу народам двух государств и защищать международную беспристрастность и справедливость.Стороны также обсудили ситуацию на Украине и обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая углубление сотрудничества России и Китая в рамках БРИКС и ШОС.
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784198239.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, мид кнр, в мире, россия, брикс, шос, украина
10:02 19.04.2022 (обновлено: 10:33 19.04.2022)
МИД КНР: Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией
МИД КНР: Китай продолжит укреплять сотрудничество с Россией и защищать общие интересы
ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и защищать общие интересы двух стран вне зависимости от изменений международной ситуации, заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн на встрече с послом России в Китае Андреем Денисовым.
Встреча дипломатов двух стран состоялась в понедельник.
"Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай
, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыигрышное сотрудничество с Россией
, а также совместно защищать общие интересы двух сторон", - заявил Лэ Юйчэн, слова которого приводит МИД Китая
.
Он также выразил готовность китайской стороны вместе с Россией содействовать построению международных отношений нового типа и "Сообщества единой судьбы человечества".
Посол Денисов в свою очередь отметил, что РФ всегда считала развитие отношений с Китаем приоритетом своей внешней политики, российская сторона готова следовать направлению, намеченному лидерами двух стран, для дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического взаимодействия и всестороннего делового сотрудничества, чтобы приносить пользу народам двух государств и защищать международную беспристрастность и справедливость.
Стороны также обсудили ситуацию на Украине
и обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая углубление сотрудничества России и Китая в рамках БРИКС
и ШОС
.