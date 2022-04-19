https://ria.ru/20220419/kitay-1784232619.html

МИД КНР: Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией

МИД КНР: Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 19.04.2022

МИД КНР: Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией

Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и защищать общие интересы двух стран вне зависимости от изменений международной ситуации,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:02

2022-04-19T10:02

2022-04-19T10:33

китай

мид кнр

в мире

россия

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шос

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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и защищать общие интересы двух стран вне зависимости от изменений международной ситуации, заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн на встрече с послом России в Китае Андреем Денисовым.Встреча дипломатов двух стран состоялась в понедельник."Вне зависимости от изменений международной обстановки Китай, как и раньше, будет укреплять стратегическое взаимодействие и осуществлять взаимовыигрышное сотрудничество с Россией, а также совместно защищать общие интересы двух сторон", - заявил Лэ Юйчэн, слова которого приводит МИД Китая.Он также выразил готовность китайской стороны вместе с Россией содействовать построению международных отношений нового типа и "Сообщества единой судьбы человечества".Посол Денисов в свою очередь отметил, что РФ всегда считала развитие отношений с Китаем приоритетом своей внешней политики, российская сторона готова следовать направлению, намеченному лидерами двух стран, для дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического взаимодействия и всестороннего делового сотрудничества, чтобы приносить пользу народам двух государств и защищать международную беспристрастность и справедливость.Стороны также обсудили ситуацию на Украине и обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, включая углубление сотрудничества России и Китая в рамках БРИКС и ШОС.

https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784198239.html

https://ria.ru/20220416/kitay-1783919495.html

китай

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, мид кнр, в мире, россия, брикс, шос, украина