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Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского - РИА Новости, 19.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220419/kheyfets-1784285151.html
Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского
Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского - РИА Новости, 19.04.2022
Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского
Прощание с народным артистом России, театральным режиссером Леонидом Хейфецем пройдет в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:16
2022-04-19T13:16
культура
театр
театр имени маяковского
леонид хейфец
москва
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, театральным режиссером Леонидом Хейфецем пройдет в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Хейфец скончался в возрасте 87 лет 18 апреля."Прощание состоится в родном театре Леонида Ефимовича, но дата и время панихиды будут известны позже. Пока решается вопрос о кладбище и дне похорон", - сказала РИА Новости пресс-атташе театра.Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии. Среди учеников Хейфеца - Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
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театр, театр имени маяковского, леонид хейфец, москва
13:16 19.04.2022
 
Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского

Прощание с народным артистом России режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМосковский академический театр имени В.Маяковского
Московский академический театр имени В.Маяковского - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Московский академический театр имени В.Маяковского. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, театральным режиссером Леонидом Хейфецем пройдет в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Хейфец скончался в возрасте 87 лет 18 апреля.
"Прощание состоится в родном театре Леонида Ефимовича, но дата и время панихиды будут известны позже. Пока решается вопрос о кладбище и дне похорон", - сказала РИА Новости пресс-атташе театра.
Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии. Среди учеников Хейфеца - Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
Режиссер Леонид Хейфец - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 22:42
Биография Леонида Хейфеца
 
КультураТеатрТеатр имени МаяковскогоЛеонид ХейфецМосква
 
 
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