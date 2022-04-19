https://ria.ru/20220419/kheyfets-1784285151.html

Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского

Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского - РИА Новости, 19.04.2022

Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского

Прощание с народным артистом России, театральным режиссером Леонидом Хейфецем пройдет в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:16

2022-04-19T13:16

2022-04-19T13:16

культура

театр

театр имени маяковского

леонид хейфец

москва

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, театральным режиссером Леонидом Хейфецем пройдет в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Хейфец скончался в возрасте 87 лет 18 апреля."Прощание состоится в родном театре Леонида Ефимовича, но дата и время панихиды будут известны позже. Пока решается вопрос о кладбище и дне похорон", - сказала РИА Новости пресс-атташе театра.Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии. Среди учеников Хейфеца - Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.

https://ria.ru/20220418/kheyfets-1784200147.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

театр, театр имени маяковского, леонид хейфец, москва