https://ria.ru/20220419/kheyfets-1784285151.html
Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского
Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского - РИА Новости, 19.04.2022
Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского
Прощание с народным артистом России, театральным режиссером Леонидом Хейфецем пройдет в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:16
2022-04-19T13:16
2022-04-19T13:16
культура
театр
театр имени маяковского
леонид хейфец
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40339/48/403394814_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0185e2e8dc9b6a6aedbbd2447eb18699.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Прощание с народным артистом России, театральным режиссером Леонидом Хейфецем пройдет в Театре Маяковского, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Хейфец скончался в возрасте 87 лет 18 апреля."Прощание состоится в родном театре Леонида Ефимовича, но дата и время панихиды будут известны позже. Пока решается вопрос о кладбище и дне похорон", - сказала РИА Новости пресс-атташе театра.Леонид Хейфец – советский и российский театральный режиссер и педагог, профессор ГИТИС. С 1988 по 1994 году был худруком Центрального театра Советской армии. Также сотрудничал с театром имени Моссовета, "Современником", театром имени Станиславского, с театрами Риги, Стамбула, Варшавы, Франции, Болгарии. Среди учеников Хейфеца - Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.
https://ria.ru/20220418/kheyfets-1784200147.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40339/48/403394814_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98d7662effb0185c6c3402d0bb460e98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, театр имени маяковского, леонид хейфец, москва
Прощание с режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского
Прощание с народным артистом России режиссером Хейфецем пройдет в Театре Маяковского