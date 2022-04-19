https://ria.ru/20220419/kherson-1784213869.html

Российские военные раздали гумпомощь жителям Херсона

Российские военные раздали гумпомощь жителям Херсона - РИА Новости, 19.04.2022

Российские военные раздали гумпомощь жителям Херсона

Российские военнослужащие раздали гуманитарную помощь жителям отдаленного микрорайона в Херсоне, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T05:04

2022-04-19T05:04

2022-04-19T05:04

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ХЕРСОН, 19 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие раздали гуманитарную помощь жителям отдаленного микрорайона в Херсоне, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в этом районе находится речной грузовой порт, поэтому 90% жителей микрорайона — работники предприятия. Сейчас все они остались без работы, заработной платы и пособий, так как после начала специальной военной операции руководство порта уехало из Херсона, бросив работников порта на произвол судьбы.Подчеркивается, что поэтому большое количество жителей района пришли для получения гуманитарной помощи от России. Продуктовые наборы состоят из круп, консервированной рыбы и говядины, подсолнечного масло и сахара, гумпомощь в первую очередь получили пожилые люди, а также женщины с детьми и инвалиды.

https://ria.ru/20220419/kherson-1784211805.html

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