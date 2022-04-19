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Российские военные раздали гумпомощь жителям Херсона - РИА Новости, 19.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российские военные раздали гумпомощь жителям Херсона
Российские военные раздали гумпомощь жителям Херсона - РИА Новости, 19.04.2022
Российские военные раздали гумпомощь жителям Херсона
Российские военнослужащие раздали гуманитарную помощь жителям отдаленного микрорайона в Херсоне, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T05:04
2022-04-19T05:04
обострение ситуации в днр и лнр
херсон
россия
херсонская область
украина
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ХЕРСОН, 19 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие раздали гуманитарную помощь жителям отдаленного микрорайона в Херсоне, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что в этом районе находится речной грузовой порт, поэтому 90% жителей микрорайона — работники предприятия. Сейчас все они остались без работы, заработной платы и пособий, так как после начала специальной военной операции руководство порта уехало из Херсона, бросив работников порта на произвол судьбы.Подчеркивается, что поэтому большое количество жителей района пришли для получения гуманитарной помощи от России. Продуктовые наборы состоят из круп, консервированной рыбы и говядины, подсолнечного масло и сахара, гумпомощь в первую очередь получили пожилые люди, а также женщины с детьми и инвалиды.
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херсон, россия, херсонская область , украина, в мире
05:04 19.04.2022
 
Российские военные раздали гумпомощь жителям Херсона

Российские военные раздали гумпомощь жителям микрорайона Корабельный в Херсоне

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНад зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг
Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости
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Над зданием горадминистрации Херсона водрузили российский флаг. Архивное фото
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ХЕРСОН, 19 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие раздали гуманитарную помощь жителям отдаленного микрорайона в Херсоне, сообщили в Минобороны России.

"Российские военнослужащие продолжают оказание гуманитарной помощи мирным жителям города Херсона и Херсонской области, находящейся под контролем российских военнослужащих. На этот раз продуктовые наборы доставили в один из отдаленных районов города — микрорайон Корабельный", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом районе находится речной грузовой порт, поэтому 90% жителей микрорайона — работники предприятия. Сейчас все они остались без работы, заработной платы и пособий, так как после начала специальной военной операции руководство порта уехало из Херсона, бросив работников порта на произвол судьбы.
Подчеркивается, что поэтому большое количество жителей района пришли для получения гуманитарной помощи от России. Продуктовые наборы состоят из круп, консервированной рыбы и говядины, подсолнечного масло и сахара, гумпомощь в первую очередь получили пожилые люди, а также женщины с детьми и инвалиды.
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