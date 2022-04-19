https://ria.ru/20220419/kazakhstan-1784231003.html

Следствие выяснило, что беспорядки в Казахстане развивались по общему плану

Следствие выяснило, что беспорядки в Казахстане развивались по общему плану - РИА Новости, 19.04.2022

Следствие выяснило, что беспорядки в Казахстане развивались по общему плану

Январские беспорядки в регионах Казахстана развивались по общему сценарию, действия участников координировал единый центр, заявил замначальника службы... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:53

2022-04-19T09:53

2022-04-19T09:53

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

жамбылская область

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НУР-СУЛТАН, 19 апр - РИА Новости. Январские беспорядки в регионах Казахстана развивались по общему сценарию, действия участников координировал единый центр, заявил замначальника службы уголовного преследования генпрокуратуры республики Елдос Килымжанов."Житель Жамбылской области, находясь в городе Алматы, 4 января 2022 года создал Telegram-канал, на который за считанные часы подписались несколько тысяч участников. Посредством данного Telegram-канала его участники получали подробный инструктаж по созданию баррикад, изготовлению "коктейлей Молотова", оказанию сопротивления сотрудникам правопорядка и захвату зданий", - сказал он на брифинге во вторник.По его словам, через этот канал 5 и 6 января "шла информация о передвижении погромщиков и корректировка их нападений на государственные объекты Жамбылской области". Доказательствами этого следствие располагает, подозреваемый установлен и находится под арестом.Согласно его данным, в Алма-Ате правоохранители задержали четырех человек, подозреваемых в том, что через соцсети они получали инструкции по изготовлению арматурных прутьев и транспортировке их к месту нахождения погромщиков. Ведется работа по установлению координаторов."Так, в Алматинской области установлены граждане О. и Н., которые в городе Талдыкорган финансировали участников беспорядков, а также способствовали причинению ущерба имуществу граждан и захвату государственных объектов. За участие в погромах выплачивались от 20 до 100 долларов на человека", - добавил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220419/kazakhstan-1784219005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, алма-ата, жамбылская область