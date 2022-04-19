https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784250018.html

Польские города приостановили соглашения о сотрудничестве с Калининградом

Польские города приостановили соглашения о сотрудничестве с Калининградом - РИА Новости, 19.04.2022

Польские города приостановили соглашения о сотрудничестве с Калининградом

Калининградский губернатор Антон Алиханов рассказал, что польские города приостановили соглашения о сотрудничестве с Калининградом, но для региона они были... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:11

2022-04-19T11:11

2022-04-19T11:11

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калининград

калининградская область

антон алиханов

лодзь

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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов рассказал, что польские города приостановили соглашения о сотрудничестве с Калининградом, но для региона они были "совершенно бесполезны", так как по многим важным вопросам мнения расходились и раньше."Соглашения приостановлены с их стороны, но они совершенно бесполезны, откровенно говоря, это просто общие меморандумы о дружбе и сотрудничестве, ничего под собой реального не имевшие", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.По словам губернатора, мэрия Калининграда в рамках заключенных соглашений о сотрудничестве долгие годы взаимодействовала с польскими Гданьском, Гдыней, Ольштыном, Эльблонгом, Лодзью, Белостогом, Торунью, Кентшинскиим Повятом. В рамках сотрудничества с Калининградом проводились совместные мероприятия в сфере культуры, туризма, спорта и образования.Глава региона рассказал, что в феврале 2022 года, по инициативе Гданьска, действие соглашения о сотрудничестве было приостановлено.Многие муниципалитеты Калининградской области получили от своих иностранных партнеров однотипные сообщения о либо разрыве, либо приостановке соглашений о сотрудничестве."Очевидно, что в последнее время это сотрудничество и так было достаточно усеченным, ведь по важным для нас вопросам – таким, как, например, сохранение исторической памяти - мы очень расходились во мнениях. Информацию мы приняли – и на уровне муниципалитетов, и на уровне региона", - подчеркнул Алиханов.

https://ria.ru/20220419/rusofobiya-1784219544.html

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783770722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининград, калининградская область, антон алиханов, лодзь, гданьск