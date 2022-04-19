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Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022
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Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений, заявил Алиханов
Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022
Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений, заявил Алиханов
Газоснабжение Калининградской области продолжается без ограничений, никаких опасений за энергетическую безопасность региона нет, заявил губернатор Антон... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:12
2022-04-19T09:12
россия
калининградская область
калининград
антон алиханов
белоруссия
латвия
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Газоснабжение Калининградской области продолжается без ограничений, никаких опасений за энергетическую безопасность региона нет, заявил губернатор Антон Алиханов."Газоснабжение Калининградской области продолжается через магистральный газопровод, который проходит через территорию Литвы, мы получаем газ, собственно, без всяких ограничений", - заявил губернатор в интервью РИА Новости.Алиханов подчеркнул, что у него нет никаких опасений за энергетическую безопасность региона."Даже если там что-то случится, у нас есть резервный вариант – станция регазификации, которая сооружена на специальном острове. У нас есть подземное хранилище газа. Поэтому нет никаких опасений за энергетическую безопасность", - отметил он.Также Алиханов прокомментировал новость о том, что Латвия не готова к отключению от работы в едином энергокольце с Россией и Белоруссией."Но мы-то готовы, Калининград готов. Если такое решение будет принято, то мы в принципе даже не почувствуем", - добавил губернатор.
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россия, калининградская область, калининград, антон алиханов, белоруссия, латвия
09:12 19.04.2022
 
Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений, заявил Алиханов

Губернатор Алиханов: опасений за энергетическую безопасность Калининградской области нет

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода России. Калининград
Города России. Калининград - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Газоснабжение Калининградской области продолжается без ограничений, никаких опасений за энергетическую безопасность региона нет, заявил губернатор Антон Алиханов.
"Газоснабжение Калининградской области продолжается через магистральный газопровод, который проходит через территорию Литвы, мы получаем газ, собственно, без всяких ограничений", - заявил губернатор в интервью РИА Новости.
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Алиханов подчеркнул, что у него нет никаких опасений за энергетическую безопасность региона.
"Даже если там что-то случится, у нас есть резервный вариант – станция регазификации, которая сооружена на специальном острове. У нас есть подземное хранилище газа. Поэтому нет никаких опасений за энергетическую безопасность", - отметил он.
Также Алиханов прокомментировал новость о том, что Латвия не готова к отключению от работы в едином энергокольце с Россией и Белоруссией.
"Но мы-то готовы, Калининград готов. Если такое решение будет принято, то мы в принципе даже не почувствуем", - добавил губернатор.
 
РоссияКалининградская областьКалининградАнтон АлихановБелоруссияЛатвия
 
 
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