https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784223470.html

Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений, заявил Алиханов

Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений, заявил Алиханов - РИА Новости, 19.04.2022

Газоснабжение Калининградской области идет без ограничений, заявил Алиханов

Газоснабжение Калининградской области продолжается без ограничений, никаких опасений за энергетическую безопасность региона нет, заявил губернатор Антон... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:12

2022-04-19T09:12

2022-04-19T09:12

россия

калининградская область

калининград

антон алиханов

белоруссия

латвия

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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Газоснабжение Калининградской области продолжается без ограничений, никаких опасений за энергетическую безопасность региона нет, заявил губернатор Антон Алиханов."Газоснабжение Калининградской области продолжается через магистральный газопровод, который проходит через территорию Литвы, мы получаем газ, собственно, без всяких ограничений", - заявил губернатор в интервью РИА Новости.Алиханов подчеркнул, что у него нет никаких опасений за энергетическую безопасность региона."Даже если там что-то случится, у нас есть резервный вариант – станция регазификации, которая сооружена на специальном острове. У нас есть подземное хранилище газа. Поэтому нет никаких опасений за энергетическую безопасность", - отметил он.Также Алиханов прокомментировал новость о том, что Латвия не готова к отключению от работы в едином энергокольце с Россией и Белоруссией."Но мы-то готовы, Калининград готов. Если такое решение будет принято, то мы в принципе даже не почувствуем", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220408/tranzit-1782627587.html

россия

калининградская область

калининград

белоруссия

латвия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, калининградская область, калининград, антон алиханов, белоруссия, латвия