https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784216080.html

Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна

Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна - РИА Новости, 19.04.2022

Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна

Блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт связывает регион с остальной частью России,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T07:04

2022-04-19T07:04

2022-04-19T09:09

калининград

европа

юго-восточная азия

в мире

антон алиханов

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 19 апр — РИА Новости. Блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты летают по нейтральным маршрутам, а водный транспорт связывает регион с остальной частью России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Антон Алиханов.Кроме того, по словам губернатора, закрытие железнодорожного транзита через Калининград невыгодно европейским соседям."Европа от этого транзита выигрывает, она экономит на перевозке достаточно большое количество времени, ну и по деньгам это иногда дешевле, чем водный транспорт, не говоря про то, что это быстрее в три-четыре раза", — уточнил Алиханов.По словам губернатора, закрытие железнодорожного транспорта полностью перекроет возможности для транзита грузов в Европу из Юго-Восточной Азии и из Китая."Достаточно посмотреть на карту и понять, что этот новый "Шелковый путь", который в том числе через Калининград идет, тогда в принципе становится невозможным для Европы в целом", — заключил глава региона.

https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784212108.html

калининград

европа

юго-восточная азия

калининградская область

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калининград, европа, юго-восточная азия, в мире, антон алиханов, калининградская область