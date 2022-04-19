https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784212108.html

Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда

Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда - РИА Новости, 19.04.2022

Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда

Возросшая в начале спецоперации на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с Калининградской областью сейчас снизилась, заявил губернатор региона РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T03:13

2022-04-19T03:13

2022-04-19T07:51

калининград

нато

россия

украина

в мире

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 19 апр — РИА Новости. Возросшая в начале спецоперации на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с Калининградской областью сейчас снизилась, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.При этом он не ответил на вопрос, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота."А вот про нашу я вам ничего не скажу", — заключил Алиханов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/turtsiya-1784176101.html

калининград

россия

украина

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калининград, нато, россия, украина, в мире, антон алиханов