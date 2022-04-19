https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784212108.html
Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда
Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда - РИА Новости, 19.04.2022
Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда
Возросшая в начале спецоперации на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с Калининградской областью сейчас снизилась, заявил губернатор региона РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T03:13
2022-04-19T03:13
2022-04-19T07:51
калининград
нато
россия
украина
в мире
антон алиханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569504646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d3281b10b9e495b2bb91bdcf993981d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 19 апр — РИА Новости. Возросшая в начале спецоперации на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с Калининградской областью сейчас снизилась, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.При этом он не ответил на вопрос, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота."А вот про нашу я вам ничего не скажу", — заключил Алиханов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/turtsiya-1784176101.html
калининград
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569504646_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8bc409a6da48a420448e9eff2f67937c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, нато, россия, украина, в мире, антон алиханов
03:13 19.04.2022 (обновлено: 07:51 19.04.2022)
Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда
Губернатор Калининградской области Алиханов: активность самолетов НАТО около региона упала