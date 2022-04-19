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Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда - РИА Новости, 19.04.2022
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Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда
Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда - РИА Новости, 19.04.2022
Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда
Возросшая в начале спецоперации на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с Калининградской областью сейчас снизилась, заявил губернатор региона РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T03:13
2022-04-19T07:51
калининград
нато
россия
украина
в мире
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр — РИА Новости. Возросшая в начале спецоперации на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с Калининградской областью сейчас снизилась, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.При этом он не ответил на вопрос, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота."А вот про нашу я вам ничего не скажу", — заключил Алиханов.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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калининград, нато, россия, украина, в мире, антон алиханов
03:13 19.04.2022 (обновлено: 07:51 19.04.2022)
 
Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда

Губернатор Калининградской области Алиханов: активность самолетов НАТО около региона упала

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр — РИА Новости. Возросшая в начале спецоперации на Украине активность самолетов-разведчиков НАТО у границ с Калининградской областью сейчас снизилась, заявил губернатор региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.

"Разведывательная активность в начале проведения специальной военной операции была достаточно большая. Но, судя по всему, они поняли, что надо смещать фокус внимания в другие регионы, и сейчас она находится на уровне ниже обычного", — заявил Алиханов.

При этом он не ответил на вопрос, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота.
"А вот про нашу я вам ничего не скажу", — заключил Алиханов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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КалининградНАТОРоссияУкраинаВ миреАнтон Алиханов
 
 
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