https://ria.ru/20220419/kabul-1784223133.html

В Кабуле прогремели три взрыва

В Кабуле прогремели три взрыва - РИА Новости, 19.04.2022

В Кабуле прогремели три взрыва

Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрывов на территории школ в западной части Кабула, сообщила местная полиция. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:10

2022-04-19T09:10

2022-04-19T09:47

в мире

афганистан

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КАБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрывов на территории школ в западной части Кабула, сообщила местная полиция."Три разных взрыва в старшей школе имени Абдула Рахима Шахида в 18 округе привели к жертвам среди наших соотечественников-шиитов", - говорится в заявлении правоохранителей, полученном РИА Новости.Ранее источник сообщал агентству, что в этой школе в кабульском районе Дашт-и-Барчи произошел взрыв. Погибло шесть человек и десятки получили ранения.Перед этим взрыв прогремел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.

https://ria.ru/20220406/kabul-1782059826.html

афганистан

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, афганистан