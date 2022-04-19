https://ria.ru/20220419/kabul-1784223133.html
В Кабуле прогремели три взрыва
В Кабуле прогремели три взрыва - РИА Новости, 19.04.2022
В Кабуле прогремели три взрыва
Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрывов на территории школ в западной части Кабула, сообщила местная полиция. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:10
2022-04-19T09:10
2022-04-19T09:47
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КАБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрывов на территории школ в западной части Кабула, сообщила местная полиция."Три разных взрыва в старшей школе имени Абдула Рахима Шахида в 18 округе привели к жертвам среди наших соотечественников-шиитов", - говорится в заявлении правоохранителей, полученном РИА Новости.Ранее источник сообщал агентству, что в этой школе в кабульском районе Дашт-и-Барчи произошел взрыв. Погибло шесть человек и десятки получили ранения.Перед этим взрыв прогремел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан
09:10 19.04.2022 (обновлено: 09:47 19.04.2022)
В Кабуле прогремели три взрыва
Шесть человек погибли и десятки пострадали при взрывах в школе в Кабуле
КАБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрывов на территории школ в западной части Кабула, сообщила местная полиция.
"Три разных взрыва в старшей школе имени Абдула Рахима Шахида в 18 округе привели к жертвам среди наших соотечественников-шиитов", - говорится в заявлении правоохранителей, полученном РИА Новости.
Ранее источник сообщал агентству, что в этой школе в кабульском районе Дашт-и-Барчи произошел взрыв. Погибло шесть человек и десятки получили ранения.
Перед этим взрыв прогремел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.