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В Кабуле прогремели три взрыва - РИА Новости, 19.04.2022
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В Кабуле прогремели три взрыва
В Кабуле прогремели три взрыва - РИА Новости, 19.04.2022
В Кабуле прогремели три взрыва
Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрывов на территории школ в западной части Кабула, сообщила местная полиция. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:10
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в мире
афганистан
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КАБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрывов на территории школ в западной части Кабула, сообщила местная полиция."Три разных взрыва в старшей школе имени Абдула Рахима Шахида в 18 округе привели к жертвам среди наших соотечественников-шиитов", - говорится в заявлении правоохранителей, полученном РИА Новости.Ранее источник сообщал агентству, что в этой школе в кабульском районе Дашт-и-Барчи произошел взрыв. Погибло шесть человек и десятки получили ранения.Перед этим взрыв прогремел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.
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в мире, афганистан
09:10 19.04.2022 (обновлено: 09:47 19.04.2022)
 
В Кабуле прогремели три взрыва

Шесть человек погибли и десятки пострадали при взрывах в школе в Кабуле

© AP Photo / Rahmat GulПострадавшая в результате взрыва в Кабуле
Пострадавшая в результате взрыва в Кабуле - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Rahmat Gul
Пострадавшая в результате взрыва в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Шесть человек погибли и десятки пострадали в результате взрывов на территории школ в западной части Кабула, сообщила местная полиция.
"Три разных взрыва в старшей школе имени Абдула Рахима Шахида в 18 округе привели к жертвам среди наших соотечественников-шиитов", - говорится в заявлении правоохранителей, полученном РИА Новости.
Ранее источник сообщал агентству, что в этой школе в кабульском районе Дашт-и-Барчи произошел взрыв. Погибло шесть человек и десятки получили ранения.
Перед этим взрыв прогремел на территории школы "Мумтаз" в Кабуле, также в западной части. По словам очевидца, при взрыве несколько человек пострадали.
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