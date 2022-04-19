https://ria.ru/20220419/izrail-1784086246.html

Меж двух огней. Почему Израиль не поставляет оружие Украине

Меж двух огней. Почему Израиль не поставляет оружие Украине - РИА Новости, 19.04.2022

Меж двух огней. Почему Израиль не поставляет оружие Украине

Официальный Киев недоволен: Израиль отказывается помогать с оружием и не вводит санкции против Москвы. Одна из причин такой сдержанности — кровные связи с... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:00

2022-04-19T08:00

2022-04-19T08:05

авигдор либерман

нафтали беннет

израиль

россия

ссср

кнессет израиля

оон

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Дмитрий Ермаков. Официальный Киев недоволен: Израиль отказывается помогать с оружием и не вводит санкции против Москвы. Одна из причин такой сдержанности — кровные связи с конфликтующими сторонами. Играет роль и ситуация в Сирии: без российских войск в этой стране исламистские боевики были бы активнее. Что заставляет Тель-Авив сохранять нейтралитет и собираются ли там участвовать в переговорном процессе, разбиралось РИА Новости.Без исключений для КиеваИзраиль наряду с Турцией и Белоруссией пробует себя в роли посредника в российско-украинском конфликте. Министр финансов Авигдор Либерман пояснил: "У нас есть исторически сложившаяся моральная позиция и политические интересы".Премьер-министр Нафтали Беннет — один из немногих прозападных лидеров, регулярно общающихся и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским. В марте Беннет посетил Москву для обсуждения в том числе и российской военной спецоперации. Официальных заявлений не последовало — Украина рассчитывала на большее. При этом Израиль не объявил антироссийские санкции и отказался поставлять Киеву оружие.Украина попыталась настоять на своем. В конце марта в Израиль прилетели советник президента Сергей Шефир, депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк и бывший посол в Тель-Авиве Геннадий Надоленко. Они встретились с министром иностранных дел Яиром Лапидом. Однако глава правительства не счел нужным принимать посланников Зеленского.Как утверждает газета Haaretz, делегаты Киева пробовали договориться о поставке вооружений с частными бизнесменами. Но такие контракты возможны лишь с разрешения МИД и Минобороны. Источники в министерствах рассказали, что исключений делать не будут.Также Израиль пока не подтвердил, готов ли выступать гарантом безопасности по возможному международному соглашению после завершения боевых действий. Об этом просила украинская сторона во время общения с израильскими СМИ.Согласно опросу, проведенному Израильским институтом демократии, большинство жителей (67 процентов) поддерживают Украину. Но не все хотят от правительства решительных действий. Только 22 процента выступают за поставки оружия, 60 — против присоединения к антироссийским санкциям Запада. При этом израильское оружие на Украине есть — его присылает Европа. Российские миллиардыИсторические связи еврейского государства с постсоветским пространством велики. Из девяти с лишним миллионов израильтян около 13 процентов — иммигранты или потомки иммигрантов из бывшего СССР. В основном из России и с Украины.Некоторые, в том числе Авигдор Либерман или министр строительства Зеэв Элькин, — крупные политические фигуры. Более того, пять из тринадцати премьер-министров, включая создателя израильского государства Давида Бен-Гуриона, родились в Российской империи или Советском Союзе. В кампании по переизбранию Беньямина Нетаньяху в 2019-м использовали его фотографию с Владимиром Путиным.Важную политическую и социальную роль в стране играют и связанные с Кремлем бизнесмены. Среди них Роман Абрамович — миллиардер, попавший под санкции Великобритании и ЕС. При этом для Израиля он крупный меценат. Как пишет The New York Times, против еще как минимум четырех русскоязычных израильтян-миллиардеров ввели ограничительные меры за связи с Москвой. В стране, судя по сообщениям местных СМИ, просили убежища "несколько десятков" российских олигархов с двойным гражданством.Но связь Израиля с Украиной, где по-прежнему проживает немало евреев, тоже прочная. Например, Игорь Коломойский, украинский олигарх, которого считают покровителем предвыборной кампании Зеленского, — гражданин Израиля. Сам президент Украины — тоже еврей.Неудивительно, что Израиль неоднократно выражал поддержку Украине во время военной спецоперации. Направил туда гуманитарную помощь, открыл полевой госпиталь на западе страны. Члены правительства не раз выступали за скорейшее прекращение огня.В апреле Израиль присоединился к государствам, проголосовавшим за исключение России из Совета ООН по правам человека. Внешнеполитическое ведомство России осудило позицию Тель-Авива и жесткую речь главы МИД страны Яира Лапида. "Это попытка воспользоваться ситуацией вокруг Украины, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от одного из самых застарелых неурегулированных конфликтов — палестино-израильского", — говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.Квота на беженцевОднако к более решительным действиям Тель-Авив, похоже, не готов. Нафтали Беннетт, как правило, избегает прямой критики России, предоставляя делать резкие заявления Яиру Лапиду. Но и тот проявляет дипломатическую осторожность. Так, он призвал Китай участвовать в процессе мирного урегулирования, обозначив тем самым, что Израиль не будет заниматься этим в одиночку.В конце марта состоялась встреча израильского руководства с высокопоставленными дипломатами из четырех арабских стран и США. Присутствовавший там госсекретарь Энтони Блинкен убеждал ближневосточных союзников присоединиться к американским усилиям по изоляции России. Но ни Израиль, ни другие участники саммита не изменили позицию.Как считают зарубежные аналитики, в Тель-Авиве стремятся избежать антисемитских настроений как в России, так и на Украине. В то же время в самом Израиле правые организации недовольны прибытием украинских беженцев. Политики националистического толка утверждают: приток неевреев в страну может ослабить ее идентичность. Об этом говорил, например, лидер партийного блока "Ткума — Ихуд Леуми" Бецалель Смотрич. Впрочем, его взгляды мировое еврейское сообщество уже давно считает радикальными.По данным Управления иммиграции, в Израиль с начала конфликта приехали почти 15 тысяч беженцев из Украины. Министр внутренних дел Айелет Шакед, которая тоже придерживается правых взглядов, объявила: Израиль позволит украинским неевреям, которые уже в стране, остаться там до окончания боевых действий и откроет границы еще для пяти тысяч. Яир Лапид настаивает, что моральный долг — принять больше: "Мы не закроем наши двери и наши сердца. В Израиле девять миллионов жителей, и несколько тысяч беженцев не нанесут ущерба еврейской идентичности".Позже Шакед добавила, что всем украинцам, у которых есть родственники в Израиле, разрешат временный въезд. При этом Тель-Авив старается поддерживать евреев, оставшихся на Украине."Санкции неразумны"Еще одна из причин израильского нейтралитета — граница с Сирией, на территории которой действуют исламистские группировки. Тель-Авив нуждается в партнерстве с Москвой — российские войска сдерживают агрессивные планы боевиков.Тем временем военное противостояние Израиля с арабскими государствами и Ираном снова входит в горячую фазу. В стране — волна исламистского террора: с середины марта погибли 14 человек. Тель-Авив ответил по традиции жестко. Израильские ВВС 9 апреля нанесли массированные авиаудары по объектам иранского "Корпуса стражей Исламской революции" на территории Сирии."Политологи, министры и руководители государства постоянно объясняют мне: у нас под боком Сирия, — заявил Натан Щаранский, бывший диссидент родом из Донбасса, впоследствии государственный деятель Израиля. — Запад отдал Путину ключи от неба над ней. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как прийти к стратегическому взаимопониманию с Россией".Экс-советник израильского премьера по вопросам национальной безопасности Яков Нагаль подчеркнул: координация с Россией в Сирии имеет принципиальное значение для израильской армии. А для того чтобы участвовать в украинском конфликте, еврейское государство слишком маленькое.Около 30 процентов израильтян считают, что посреднические усилия Нафтали Беннета и Яира Лапида смогут положить конец конфликту на Украине. Такую статистику опубликовал Израильский институт демократии. Но политолог Авигдор Эскин сомневается в показательности опросов — жители страны плохо осведомлены о реальных событиях на Украине и возможностях для переговоров."В то же время Израиль занял принципиальную позицию неприсоединения к санкциям и отказа от поставок любого вооружения Украине. В этом отличие от всех государств ЕС, включая Турцию, которая направляет Киеву эффективно показавшие себя в Карабахе беспилотники, — сказал Эскин в беседе с РИА Новости. — Поэтому Израиль — более надежный посредник, чем страны, непосредственно вовлеченные в конфликт. "Иерусалим" означает "Город мира" (по одной из версий. — Прим. ред.), и он стал бы хорошим символичным выбором места переговоров".Эскин также напомнил, что после распада СССР Россия никогда не принимала участия в санкциях против Израиля."Между Беннетом и Путиным сложились доверительные отношения. Израилю даже удалось сохранить свою позицию, невзирая на требования США, что нетривиально. Зеленский же обращался к кнессету и напоминал, что украинцы помогли евреям во время холокоста, но эта риторика имела обратный результат. Часть украинского общества, пусть и меньшая, действовала тогда совсем иначе", — отметил Эскин."Мы хотим дружбы с обеими сторонами и прекращения огня. Но санкции как инструмент неразумны, они делают хуже всем и никак не влияют на ситуацию", — добавил политолог.Впрочем, если Израиль и примет на себя миротворческую миссию, то не в ближайшие дни: судя по заявлениям Путина и Зеленского, переговоры зашли в тупик. И все же у Израиля есть шансы. Министр иностранных дел не поддержал Москву в ООН, но и Россия не раз выступала против Израиля на этой площадке. Однако решения в стране принимает не МИД, а кабинет премьера.

https://ria.ru/20200130/1564027298.html

https://ria.ru/20210413/iran-1727958537.html

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Дмитрий Ермаков

Дмитрий Ермаков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Ермаков

авигдор либерман, нафтали беннет, израиль, россия, ссср, кнессет израиля, оон, яир лапид (министр иностранных дел израиля), украина, санкции в отношении россии