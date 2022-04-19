https://ria.ru/20220419/it-otrasl-1784226282.html

Нижегородская область введет новые меры поддержки IТ-отрасли

Нижегородская область введет новые меры поддержки IТ-отрасли - РИА Новости, 19.04.2022

Нижегородская область введет новые меры поддержки IТ-отрасли

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил второй пакет региональных мер поддержки экономики региона, особое внимание в котором уделено IТ-отрасли,... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:28

2022-04-19T09:28

2022-04-19T09:28

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил второй пакет региональных мер поддержки экономики региона, особое внимание в котором уделено IТ-отрасли, сообщает пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, пакет включает более 20 видов мер поддержки."Большая часть второго пакета региональных мер поддержки экономики посвящена IТ-отрасли Нижегородской области. Каждый из пунктов - результат взаимодействия с представителями бизнеса. Среди наиболее востребованных мер - разработка региональной программы льготной ипотеки для IТ-специалистов. Планируем сделать условия участия максимально доступными, запрос на это от профильных компаний очень серьезный. Для нас это возможность удержать в регионе квалифицированных специалистов и поддержать строительный рынок", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Предполагается, что программа льготной ипотеки будет ориентирована на сотрудников IТ-сферы, которые занимаются непосредственно разработкой и внедрением программного обеспечения."Мы ориентируемся на специалистов с высоким уровнем компетенций и хотим, чтобы они продолжали работу в регионе. В то же время прорабатываем вопросы снижения ставок по упрощенной системе налогообложения для IТ-бизнеса и уменьшения размера платежа для тех, кто работает в рамках патентной системы", - добавил губернатор Нижегородской области.Речь идет и о возможности возмещения до 50% НДФЛ для IТ-компаний, нанимающих сотрудников из других регионов. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере телекоммуникации и информационных технологий, запланировано установление пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. Готовится закон об инвестиционном налоговом вычете для операторов центров обработки данных, телеком-операторов и IТ-компаний, развивающих рынок связи и вычислительных мощностей.Совместно с представителями IТ-сообщества, организаций реального сектора экономики, социальной сферы, государственных учреждений создается реестр недоступного в связи с санкциями иностранных компаний программного обеспечения и цифрового оборудования. Далее будет создана площадка для представления проектов и продуктов IТ-отрасли региона, а также региональный центр продвижения отечественного программного обеспечения.Кроме того, правительство области рассматривает возможность предоставления региональных грантов индивидуальным предпринимателям и организациям на разработку отечественных программных решений. На эти цели предполагается выделить 100 миллионов рублей. Поправки в бюджет, связанные с выделением средств на реализацию второго пакета мер поддержки, планируют внести на рассмотрение законодательного собрания Нижегородской области в мае.

https://ria.ru/20220415/remont-1783692719.html

https://ria.ru/20220414/blagoustroystvo-1783544902.html

https://ria.ru/20220411/shadaev-1783006418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, нижегородская область, глеб никитин