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Кравцов уточнил формат обучения первоклассников истории - РИА Новости, 19.04.2022
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Кравцов уточнил формат обучения первоклассников истории
Кравцов уточнил формат обучения первоклассников истории - РИА Новости, 19.04.2022
Кравцов уточнил формат обучения первоклассников истории
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство не вводит обязательные уроки истории с 1 класса, это будет историческое просвещение. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:50
2022-04-19T13:05
общество
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
история
образование - общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство не вводит обязательные уроки истории с 1 класса, это будет историческое просвещение."У нас с 1 класса будет историческое просвещение, это не уроки истории, уроки будут проводиться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета "Окружающий мир" историю своего края, свой малой родины. Посещать музеи, выставки. Это можно делать в рамках классной деятельности", - сказал Кравцов.Ранее Кравцов заявлял, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.
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общество, социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, история, образование - общество
12:50 19.04.2022 (обновлено: 13:05 19.04.2022)
 
Кравцов уточнил формат обучения первоклассников истории

Кравцов: уроки истории в первом классе не будут обязательными, это будет просвещение

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство не вводит обязательные уроки истории с 1 класса, это будет историческое просвещение.
"У нас с 1 класса будет историческое просвещение, это не уроки истории, уроки будут проводиться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета "Окружающий мир" историю своего края, свой малой родины. Посещать музеи, выставки. Это можно делать в рамках классной деятельности", - сказал Кравцов.
Ранее Кравцов заявлял, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.
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