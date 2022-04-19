https://ria.ru/20220419/istoriya-1784277935.html

Кравцов уточнил формат обучения первоклассников истории

Кравцов уточнил формат обучения первоклассников истории - РИА Новости, 19.04.2022

Кравцов уточнил формат обучения первоклассников истории

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство не вводит обязательные уроки истории с 1 класса, это будет историческое просвещение. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:50

2022-04-19T12:50

2022-04-19T13:05

общество

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сн_образование

сергей кравцов

история

образование - общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство не вводит обязательные уроки истории с 1 класса, это будет историческое просвещение."У нас с 1 класса будет историческое просвещение, это не уроки истории, уроки будут проводиться с пятого класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета "Окружающий мир" историю своего края, свой малой родины. Посещать музеи, выставки. Это можно делать в рамках классной деятельности", - сказал Кравцов.Ранее Кравцов заявлял, что изучение истории в российских школах начнется с первого класса. Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.

https://ria.ru/20220329/obrazovanie-1780645580.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, история, образование - общество