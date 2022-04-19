https://ria.ru/20220419/istoriya-1784236130.html

Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Российские школьники начнут изучать историю с первого класса - РИА Новости, 19.04.2022

Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Изучение истории в российских школах начнется с первого класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:17

2022-04-19T10:17

2022-04-19T10:56

общество

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585374986_0:0:2975:1673_1920x0_80_0_0_44e359f47b262d9a4e09ec84a8ee9067.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Изучение истории в российских школах начнется с первого класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.Власти России не раз заявляли о попытках некоторых зарубежных стран переписать историю. Владимир Путин отмечал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации.

https://ria.ru/20220325/uchebniki-1780075789.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование