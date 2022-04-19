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Российские школьники начнут изучать историю с первого класса - РИА Новости, 19.04.2022
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Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса - РИА Новости, 19.04.2022
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
Изучение истории в российских школах начнется с первого класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:17
2022-04-19T10:56
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Изучение истории в российских школах начнется с первого класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.Власти России не раз заявляли о попытках некоторых зарубежных стран переписать историю. Владимир Путин отмечал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации.
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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
10:17 19.04.2022 (обновлено: 10:56 19.04.2022)
 
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что школьники начнут изучать историю с первого класса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики начальных классов
Ученики начальных классов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Изучение истории в российских школах начнется с первого класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса", — сказал Кравцов.
Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.
Власти России не раз заявляли о попытках некоторых зарубежных стран переписать историю. Владимир Путин отмечал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации.
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