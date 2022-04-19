https://ria.ru/20220419/istoriya-1784236130.html
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса - РИА Новости, 19.04.2022
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
Изучение истории в российских школах начнется с первого класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:17
2022-04-19T10:17
2022-04-19T10:56
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Изучение истории в российских школах начнется с первого класса, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Сейчас школьники начинают изучать этот предмет с пятого класса.Власти России не раз заявляли о попытках некоторых зарубежных стран переписать историю. Владимир Путин отмечал, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации.
https://ria.ru/20220325/uchebniki-1780075789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
10:17 19.04.2022 (обновлено: 10:56 19.04.2022)
Российские школьники начнут изучать историю с первого класса
Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что школьники начнут изучать историю с первого класса