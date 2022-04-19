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Испания отменяет масочный режим - РИА Новости, 19.04.2022
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Туризм
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Испания отменяет масочный режим
Испания отменяет масочный режим - РИА Новости, 19.04.2022
Испания отменяет масочный режим
Испанское правительство приняло решение об отмене обязательного ношения масок в большинстве закрытых помещений с 20 апреля, сообщается в официальном аккаунте... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:43
2022-04-19T16:43
туризм
испания
россия
медицинские маски
новости - туризм
туризм
туристы
коронавирус covid-19
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МАДРИД, 19 апр – РИА Новости. Испанское правительство приняло решение об отмене обязательного ношения масок в большинстве закрытых помещений с 20 апреля, сообщается в официальном аккаунте кабинета министров в Twitter.По мнению властей, улучшению эпидемиологической ситуации в стране способствовала массовая вакцинация: две дозы прививки получили уже более 85 процентов населения.Отмечается, что маски по-прежнему нужно будет носить в медицинских и оздоровительных учреждениях, аптеках, домах для престарелых, а также в общественном транспорте.Испания принимает туристов, однако россиянам для въезда понадобится сертификат о вакцинации одним из одобренных ВОЗ или ЕМА препаратом (отечественных среди них нет). Тех, у кого такого документа нет, пустят только при наличии уважительной причины: ВНЖ, учеба, лечение или визит к родственникам по семейным обстоятельствам.Прямых рейсов из России нет. Добраться можно самолетами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Афинах, Дубае, Абу-Даби, Дохе. Стоимость билетов стартует от 40 тысяч рублей в одну сторону.
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испания, россия, медицинские маски, новости - туризм, туризм, туристы, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, авиабилеты
16:43 19.04.2022
 
Испания отменяет масочный режим

В Испании отменят обязательное ношение масок в закрытых помещениях с 20 апреля

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете сети Dia в Мадриде
Покупательница в супермаркете сети Dia в Мадриде - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МАДРИД, 19 апр – РИА Новости. Испанское правительство приняло решение об отмене обязательного ношения масок в большинстве закрытых помещений с 20 апреля, сообщается в официальном аккаунте кабинета министров в Twitter.
По мнению властей, улучшению эпидемиологической ситуации в стране способствовала массовая вакцинация: две дозы прививки получили уже более 85 процентов населения.
Отмечается, что маски по-прежнему нужно будет носить в медицинских и оздоровительных учреждениях, аптеках, домах для престарелых, а также в общественном транспорте.
Испания принимает туристов, однако россиянам для въезда понадобится сертификат о вакцинации одним из одобренных ВОЗ или ЕМА препаратом (отечественных среди них нет). Тех, у кого такого документа нет, пустят только при наличии уважительной причины: ВНЖ, учеба, лечение или визит к родственникам по семейным обстоятельствам.
Прямых рейсов из России нет. Добраться можно самолетами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Афинах, Дубае, Абу-Даби, Дохе. Стоимость билетов стартует от 40 тысяч рублей в одну сторону.
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ТуризмИспанияРоссияМедицинские маскиНовости - ТуризмТуризмтуристыКоронавирус COVID-19Сертификат о вакцинацииАвиабилеты
 
 
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