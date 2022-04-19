https://ria.ru/20220419/ispaniya-1784329568.html

Испания отменяет масочный режим

Испания отменяет масочный режим - РИА Новости, 19.04.2022

Испания отменяет масочный режим

Испанское правительство приняло решение об отмене обязательного ношения масок в большинстве закрытых помещений с 20 апреля, сообщается в официальном аккаунте... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T16:43

2022-04-19T16:43

2022-04-19T16:43

туризм

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МАДРИД, 19 апр – РИА Новости. Испанское правительство приняло решение об отмене обязательного ношения масок в большинстве закрытых помещений с 20 апреля, сообщается в официальном аккаунте кабинета министров в Twitter.По мнению властей, улучшению эпидемиологической ситуации в стране способствовала массовая вакцинация: две дозы прививки получили уже более 85 процентов населения.Отмечается, что маски по-прежнему нужно будет носить в медицинских и оздоровительных учреждениях, аптеках, домах для престарелых, а также в общественном транспорте.Испания принимает туристов, однако россиянам для въезда понадобится сертификат о вакцинации одним из одобренных ВОЗ или ЕМА препаратом (отечественных среди них нет). Тех, у кого такого документа нет, пустят только при наличии уважительной причины: ВНЖ, учеба, лечение или визит к родственникам по семейным обстоятельствам.Прямых рейсов из России нет. Добраться можно самолетами иностранных авиакомпаний с пересадкой в Стамбуле, Афинах, Дубае, Абу-Даби, Дохе. Стоимость билетов стартует от 40 тысяч рублей в одну сторону.

https://ria.ru/20220418/puteshestviya-1784131026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

испания, россия, медицинские маски, новости - туризм, туризм, туристы, коронавирус covid-19, сертификат о вакцинации, авиабилеты