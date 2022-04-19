https://ria.ru/20220419/iskander-1784300471.html

Минобороны показало кадры пуска "Искандером" ракеты по объекту на Украине

Минобороны показало кадры пуска "Искандером" ракеты по объекту на Украине - РИА Новости, 19.04.2022

Минобороны показало кадры пуска "Искандером" ракеты по объекту на Украине

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов и пуск ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту украинской военной... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:17

2022-04-19T14:17

2022-04-19T14:33

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов и пуск ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту украинской военной инфраструктуры в ходе выполнения задач специальной военной операции.Комплекс "Искандер" относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны. О применении "Искандера" в боевой обстановке рассказали военнослужащие расчета одного из комплексов, принимающих участие в спецоперации."Машина отработана до мелочей. За все время выполнения боевых задач ни разу не подводила. С точностью до двух метров она бьет по цели", - рассказал командир стартовой батареи "Искандер" Виталий.У "Искандеров" два вида ракет - крылатая и баллистическая. Первая летит на низких высотах, может маневрировать и огибать рельеф. Вторая взмывает в стратосферу, двигается по четкой траектории и наносит внезапный удар. Обе ракеты бьют с математической точностью.Координаты целей поступают из разных источников - данные с беспилотников, спутников, работа разведки. Вся информация в виде шифровок и ключей к ним стекаются в штаб ракетной бригады, и уже отсюда по проводной связи данные отправляются на пусковую установку для проведения пуска по вновь выявленным важным объектам противника."После каждого пуска мы производим смену позиций, поэтому вычислить нас противнику тяжело", - рассказал старший механик-водитель "Искандера" Алексей.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783958155.html

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Пуск "Искандером" ракеты по объекту на Украине. Видео Минобороны РФ Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов и пуск ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту украинской военной инфраструктуры в ходе выполнения задач специальной военной операции. 2022-04-19T14:17 true PT3M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), искандер