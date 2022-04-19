https://ria.ru/20220419/iran-1784219373.html

Иран может заменить западных производителей в России

Иран может заменить западных производителей в России - РИА Новости, 19.04.2022

Иран может заменить западных производителей в России

Иран может заменить ряд позиций западных товаров в сфере бытовой химии, медицины, заявил РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T08:21

2022-04-19T08:21

2022-04-19T08:21

экономика

иран

украина

россия

unilever

johnson & johnson

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Иран может заменить ряд позиций западных товаров в сфере бытовой химии, медицины, заявил РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.По его словам, альтернатива может быть найдена товарам повседневного спроса - начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари."Так, Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии. При наличии интереса с российской стороны возможна замена ряда позиций западных товаров на нашем рынке. И для этого не потребуется много времени", - сказал Обыденов.Он также отметил, что в Иране достаточно развита медицина, фармацевтика и медицинский туризм, производство строительных и отделочных материалов.После начала спецоперации на Украине о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг"), Procter & Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson & Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree).

https://realty.ria.ru/20220412/iran-1783066875.html

иран

украина

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, иран, украина, россия, unilever, johnson & johnson, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии