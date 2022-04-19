Рейтинг@Mail.ru
Иран может заменить западных производителей в России - РИА Новости, 19.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220419/iran-1784219373.html
Иран может заменить западных производителей в России
Иран может заменить западных производителей в России - РИА Новости, 19.04.2022
Иран может заменить западных производителей в России
Иран может заменить ряд позиций западных товаров в сфере бытовой химии, медицины, заявил РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T08:21
2022-04-19T08:21
экономика
иран
украина
россия
unilever
johnson & johnson
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Иран может заменить ряд позиций западных товаров в сфере бытовой химии, медицины, заявил РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.По его словам, альтернатива может быть найдена товарам повседневного спроса - начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари."Так, Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии. При наличии интереса с российской стороны возможна замена ряда позиций западных товаров на нашем рынке. И для этого не потребуется много времени", - сказал Обыденов.Он также отметил, что в Иране достаточно развита медицина, фармацевтика и медицинский туризм, производство строительных и отделочных материалов.После начала спецоперации на Украине о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг"), Procter &amp; Gamble (Ariel, Always, Head &amp; Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson &amp; Johnson (Listerine, Clean &amp; Clear, Carefree).
https://realty.ria.ru/20220412/iran-1783066875.html
иран
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, иран, украина, россия, unilever, johnson & johnson, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:21 19.04.2022
 
Иран может заменить западных производителей в России

Иран может заменить западных производителей в сфере бытовой химии медицины

© Fotolia / Borna_MirВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Fotolia / Borna_Mir
Вид на Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Иран может заменить ряд позиций западных товаров в сфере бытовой химии, медицины, заявил РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.
"Вполне вероятно, что, говоря об Иране, наш бизнес найдет альтернативу определенной западной продукции", - сказал Обыденов.
По его словам, альтернатива может быть найдена товарам повседневного спроса - начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари.
"Так, Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии. При наличии интереса с российской стороны возможна замена ряда позиций западных товаров на нашем рынке. И для этого не потребуется много времени", - сказал Обыденов.
Он также отметил, что в Иране достаточно развита медицина, фармацевтика и медицинский туризм, производство строительных и отделочных материалов.
После начала спецоперации на Украине о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг"), Procter & Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson & Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree).
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 11:49
РСТЦ рассказал, какие товары могут ввозить ритейлеры из Ирана
 
ЭкономикаИранУкраинаРоссияUnileverJohnson & JohnsonПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала