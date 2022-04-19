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Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны - РИА Новости, 19.04.2022
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Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны
Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны - РИА Новости, 19.04.2022
Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны
Турецкая операция на севере Ирака представляет угрозу для национальной безопасности страны, говорится в заявлении канцелярии иракского президента Бархама... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:22
2022-04-19T10:22
в мире
ирак
турция
курдистан (иран)
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БАГДАД, 19 апр - РИА Новости. Турецкая операция на севере Ирака представляет угрозу для национальной безопасности страны, говорится в заявлении канцелярии иракского президента Бархама Салеха.Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих."Канцелярия президента с беспокойством следит за нынешними турецкими операциями на иракской территории в регионе Курдистан и считает их нарушением иракского суверенитета и угрозой для иракской национальной безопасности", - сообщается в заявлении.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20220418/turtsiya-1784034408.html
ирак
турция
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в мире, ирак, турция, курдистан (иран)
10:22 19.04.2022
 
Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны

В канцелярии президента Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности

© AP Photo / Selcan HacaogluТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Турецкий истребитель F-16
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БАГДАД, 19 апр - РИА Новости. Турецкая операция на севере Ирака представляет угрозу для национальной безопасности страны, говорится в заявлении канцелярии иракского президента Бархама Салеха.
Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих.
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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"Канцелярия президента с беспокойством следит за нынешними турецкими операциями на иракской территории в регионе Курдистан и считает их нарушением иракского суверенитета и угрозой для иракской национальной безопасности", - сообщается в заявлении.
Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.
 
В миреИракТурцияКурдистан (Иран)
 
 
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