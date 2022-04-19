https://ria.ru/20220419/irak-1784237557.html

Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны

Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны - РИА Новости, 19.04.2022

Власти Ирака назвали турецкую военную операцию угрозой безопасности страны

Турецкая операция на севере Ирака представляет угрозу для национальной безопасности страны, говорится в заявлении канцелярии иракского президента Бархама... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:22

2022-04-19T10:22

2022-04-19T10:22

в мире

ирак

турция

курдистан (иран)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981517_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_92330f9572596a1fd6c2f05d473fddb0.jpg

БАГДАД, 19 апр - РИА Новости. Турецкая операция на севере Ирака представляет угрозу для национальной безопасности страны, говорится в заявлении канцелярии иракского президента Бархама Салеха.Минобороны Турции начало в понедельник военную операцию против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), она проходит в северной части Ирака, передало ранее турецкое агентство Anadolu. По его данным, в операции задействованы силы спецназа и военно-воздушные силы. Ранее минобороны Турции сообщило о гибели одного своего военнослужащего и ранении четверых военнослужащих."Канцелярия президента с беспокойством следит за нынешними турецкими операциями на иракской территории в регионе Курдистан и считает их нарушением иракского суверенитета и угрозой для иракской национальной безопасности", - сообщается в заявлении.Вооруженный конфликт с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял ранее об уничтожении 6 тысяч членов РПК внутри страны и 6,9 тысячи за ее пределами с июля 2015 года, потери турецких силовиков составили более 1,2 тысячи человек.

https://ria.ru/20220418/turtsiya-1784034408.html

ирак

турция

курдистан (иран)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ирак, турция, курдистан (иран)