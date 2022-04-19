10:10 19.04.2022 (обновлено: 10:22 19.04.2022)
Число уникальных пользователей Rutube за март превысило 21 миллион
Количество уникальных пользователей сервиса Rutube за март превысило 21 миллион
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Количество уникальных пользователей сервиса Rutube за март превысило 21 миллион, а число просмотров контента на платформе увеличилось на 70%, сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.
Он рассказал, что по итогам декабря 2021 года количество уникальных пользователей, активно смотрящих видео, составило 11,6 миллиона в месяц на платформе и 17,7 миллиона – вместе с партнерской сетью. При этом общее количество посетителей Rutube превысило 43 миллиона в месяц.
"В марте 2022 года по понятным причинам произошел резкий рост. Количество визитов на сайт rutube.ru увеличилось на 50%, а количество просмотров контента на платформе – на 70%. Количество уникальных пользователей за март превысило 21 миллион", - сказал Моисеев.
По его словам, постепенно на Rutube переходят топовые блогеры-миллионники, причем все более активно, среди самых известных – Вован и Лексус, которые стали амбассадорами видеохостинга, Игорь Рыбаков, Артемий Лебедев, "Лиса рулит", AcademeG, Дима Гордей и другие. Он добавил, что во время презентации обновленного Rutube представлены амбассадоры, которые будут создавать эксклюзивный контент, среди них Валя Карнавал, Карина Кросс, Кирилл Фокин-Сазонов.
"Что касается механизмов: у нас есть Rutube Studio, где блогер может следить за статистикой и настроить опцию донатов. Мы предлагаем блогерам выгодную систему монетизации и возможность участвовать в рекламных интеграциях и коллаборациях. Сотрудничество с крупнейшими рекламодателями налаживается благодаря возможностям сейлз-хауса "Газпром-Медиа", который, как и Rutube, входит в "Газпром-Медиа Холдинг", - объяснил гендиректор.
Он отметил, что за месяц уже более тысячи каналов перенесено с YouTube по просьбе самих блогеров, каждый день они заливают больше 100 тысяч единиц контента, для верифицированных пользователей доступна постмодерация.