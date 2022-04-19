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Число уникальных пользователей Rutube за март превысило 21 миллион - РИА Новости, 19.04.2022
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Число уникальных пользователей Rutube за март превысило 21 миллион
Число уникальных пользователей Rutube за март превысило 21 миллион - РИА Новости, 19.04.2022
Число уникальных пользователей Rutube за март превысило 21 миллион
Количество уникальных пользователей сервиса Rutube за март превысило 21 миллион, а число просмотров контента на платформе увеличилось на 70%, сообщил РИА... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T10:10
2022-04-19T10:22
общество
технологии
игорь рыбаков
артемий лебедев
rutube
газпром-медиа холдинг
youtube
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Количество уникальных пользователей сервиса Rutube за март превысило 21 миллион, а число просмотров контента на платформе увеличилось на 70%, сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.Он рассказал, что по итогам декабря 2021 года количество уникальных пользователей, активно смотрящих видео, составило 11,6 миллиона в месяц на платформе и 17,7 миллиона – вместе с партнерской сетью. При этом общее количество посетителей Rutube превысило 43 миллиона в месяц.По его словам, постепенно на Rutube переходят топовые блогеры-миллионники, причем все более активно, среди самых известных – Вован и Лексус, которые стали амбассадорами видеохостинга, Игорь Рыбаков, Артемий Лебедев, "Лиса рулит", AcademeG, Дима Гордей и другие. Он добавил, что во время презентации обновленного Rutube представлены амбассадоры, которые будут создавать эксклюзивный контент, среди них Валя Карнавал, Карина Кросс, Кирилл Фокин-Сазонов."Что касается механизмов: у нас есть Rutube Studio, где блогер может следить за статистикой и настроить опцию донатов. Мы предлагаем блогерам выгодную систему монетизации и возможность участвовать в рекламных интеграциях и коллаборациях. Сотрудничество с крупнейшими рекламодателями налаживается благодаря возможностям сейлз-хауса "Газпром-Медиа", который, как и Rutube, входит в "Газпром-Медиа Холдинг", - объяснил гендиректор.Он отметил, что за месяц уже более тысячи каналов перенесено с YouTube по просьбе самих блогеров, каждый день они заливают больше 100 тысяч единиц контента, для верифицированных пользователей доступна постмодерация.
https://ria.ru/20220412/rutube-1783075026.html
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Мадина Моргоева
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
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353
60
общество, технологии, игорь рыбаков, артемий лебедев, rutube, газпром-медиа холдинг, youtube
10:10 19.04.2022 (обновлено: 10:22 19.04.2022)
 
Число уникальных пользователей Rutube за март превысило 21 миллион

Количество уникальных пользователей сервиса Rutube за март превысило 21 миллион

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Количество уникальных пользователей сервиса Rutube за март превысило 21 миллион, а число просмотров контента на платформе увеличилось на 70%, сообщил РИА Новости генеральный директор соцсети Александр Моисеев.
Он рассказал, что по итогам декабря 2021 года количество уникальных пользователей, активно смотрящих видео, составило 11,6 миллиона в месяц на платформе и 17,7 миллиона – вместе с партнерской сетью. При этом общее количество посетителей Rutube превысило 43 миллиона в месяц.
"В марте 2022 года по понятным причинам произошел резкий рост. Количество визитов на сайт rutube.ru увеличилось на 50%, а количество просмотров контента на платформе – на 70%. Количество уникальных пользователей за март превысило 21 миллион", - сказал Моисеев.
По его словам, постепенно на Rutube переходят топовые блогеры-миллионники, причем все более активно, среди самых известных – Вован и Лексус, которые стали амбассадорами видеохостинга, Игорь Рыбаков, Артемий Лебедев, "Лиса рулит", AcademeG, Дима Гордей и другие. Он добавил, что во время презентации обновленного Rutube представлены амбассадоры, которые будут создавать эксклюзивный контент, среди них Валя Карнавал, Карина Кросс, Кирилл Фокин-Сазонов.
"Что касается механизмов: у нас есть Rutube Studio, где блогер может следить за статистикой и настроить опцию донатов. Мы предлагаем блогерам выгодную систему монетизации и возможность участвовать в рекламных интеграциях и коллаборациях. Сотрудничество с крупнейшими рекламодателями налаживается благодаря возможностям сейлз-хауса "Газпром-Медиа", который, как и Rutube, входит в "Газпром-Медиа Холдинг", - объяснил гендиректор.
Он отметил, что за месяц уже более тысячи каналов перенесено с YouTube по просьбе самих блогеров, каждый день они заливают больше 100 тысяч единиц контента, для верифицированных пользователей доступна постмодерация.
Улица в Старой Риге - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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ОбществоТехнологииИгорь РыбаковАртемий ЛебедевRutubeГазпром-Медиа ХолдингYouTube
 
 
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