https://ria.ru/20220419/ingushetiya-1784355102.html

Правительство поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии

Правительство поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии - РИА Новости, 19.04.2022

Правительство поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии

Правительство России поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии, общая стоимость которых превышает 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:03

2022-04-19T18:03

2022-04-19T18:03

республика ингушетия

экономика

россия

республика ингушетия

правительство рф

скфо

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152939/51/1529395187_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_e07f38cc7c0c8cd39ad6567b650b4ee6.jpg

НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Правительство России поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии, общая стоимость которых превышает 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по реализации прорывных проектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В модель экономического развития СКФО включены 35 приоритетных проектов. Все они должны пройти проработку с учетом текущих социально-экономических условий. Среди основных вызовов - повышение стоимости импортных материалов и оборудования, сложности с логистикой и увеличение кредитных расходов. Также на совещании рассмотрели возможности изменения сроков реализации и параметров ряда инвестпроектов."В модель социально-экономического развития Ингушетии включены пять бизнес-идей стоимостью более 13 миллиардов рублей: ООО "Агрокомбинат Сунжа", всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Армхи", развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии – ГК "Хэвэл", производство литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков – ООО "Алрокс" и индустриальный парк "Джейрах", - говорится в сообщении.Кроме того, в высокой степени готовности находятся значимые для Ингушетии проекты строительства комбикормового завода на базе птицекомплекса "Южный", современного овощехранилища на 30 тысяч тонн, завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд" мощностью около 96 миллионов единиц готовой продукции в год."Новаком в ходе обсуждения принято решение ускорить процедуры выделения требуемых кредитных ресурсов для агрокомбината "Сунжа", а также создать рабочую группу по ускорению ввода в эксплуатацию производства детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд", - подчеркивает пресс-служба."Главное, что инициативы и желание реализовывать проекты с вашей стороны есть, надо их поддержать и проработать", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

https://ria.ru/20220411/pomosch-1782960889.html

https://ria.ru/20220413/promyshlennost-1783281866.html

россия

республика ингушетия

скфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, республика ингушетия, правительство рф, скфо, александр новак