https://ria.ru/20220419/ingushetiya-1784355102.html
Правительство поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии
Правительство поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии - РИА Новости, 19.04.2022
Правительство поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии
Правительство России поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии, общая стоимость которых превышает 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T18:03
2022-04-19T18:03
2022-04-19T18:03
республика ингушетия
экономика
россия
республика ингушетия
правительство рф
скфо
александр новак
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НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Правительство России поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии, общая стоимость которых превышает 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по реализации прорывных проектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В модель экономического развития СКФО включены 35 приоритетных проектов. Все они должны пройти проработку с учетом текущих социально-экономических условий. Среди основных вызовов - повышение стоимости импортных материалов и оборудования, сложности с логистикой и увеличение кредитных расходов. Также на совещании рассмотрели возможности изменения сроков реализации и параметров ряда инвестпроектов."В модель социально-экономического развития Ингушетии включены пять бизнес-идей стоимостью более 13 миллиардов рублей: ООО "Агрокомбинат Сунжа", всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Армхи", развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии – ГК "Хэвэл", производство литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков – ООО "Алрокс" и индустриальный парк "Джейрах", - говорится в сообщении.Кроме того, в высокой степени готовности находятся значимые для Ингушетии проекты строительства комбикормового завода на базе птицекомплекса "Южный", современного овощехранилища на 30 тысяч тонн, завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд" мощностью около 96 миллионов единиц готовой продукции в год."Новаком в ходе обсуждения принято решение ускорить процедуры выделения требуемых кредитных ресурсов для агрокомбината "Сунжа", а также создать рабочую группу по ускорению ввода в эксплуатацию производства детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд", - подчеркивает пресс-служба."Главное, что инициативы и желание реализовывать проекты с вашей стороны есть, надо их поддержать и проработать", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.
https://ria.ru/20220411/pomosch-1782960889.html
https://ria.ru/20220413/promyshlennost-1783281866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, республика ингушетия, правительство рф, скфо, александр новак
Правительство поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии
Правительство России поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии
НАЛЬЧИК, 19 апр – РИА Новости. Правительство России поддержит реализацию прорывных инвестпроектов в Ингушетии, общая стоимость которых превышает 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак
провел совещание по реализации прорывных проектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В модель экономического развития СКФО
включены 35 приоритетных проектов. Все они должны пройти проработку с учетом текущих социально-экономических условий. Среди основных вызовов - повышение стоимости импортных материалов и оборудования, сложности с логистикой и увеличение кредитных расходов. Также на совещании рассмотрели возможности изменения сроков реализации и параметров ряда инвестпроектов.
"В модель социально-экономического развития Ингушетии включены пять бизнес-идей стоимостью более 13 миллиардов рублей: ООО "Агрокомбинат Сунжа", всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Армхи", развитие солнечной генерации на розничном рынке электроэнергии – ГК "Хэвэл", производство литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков – ООО "Алрокс" и индустриальный парк "Джейрах", - говорится в сообщении.
Кроме того, в высокой степени готовности находятся значимые для Ингушетии проекты строительства комбикормового завода на базе птицекомплекса "Южный", современного овощехранилища на 30 тысяч тонн, завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд" мощностью около 96 миллионов единиц готовой продукции в год.
"Новаком в ходе обсуждения принято решение ускорить процедуры выделения требуемых кредитных ресурсов для агрокомбината "Сунжа", а также создать рабочую группу по ускорению ввода в эксплуатацию производства детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд", - подчеркивает пресс-служба.
"Главное, что инициативы и желание реализовывать проекты с вашей стороны есть, надо их поддержать и проработать", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.