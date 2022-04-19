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Россия не первая причина высокой инфляции в США, признал Байден - РИА Новости, 19.04.2022
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Россия не первая причина высокой инфляции в США, признал Байден
Россия не первая причина высокой инфляции в США, признал Байден - РИА Новости, 19.04.2022
Россия не первая причина высокой инфляции в США, признал Байден
Россия не на первом месте среди причин высокой инфляции в США, признал президент страны Джо Байден. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T23:02
2022-04-19T23:02
владимир путин
сша
россия
украина
в мире
джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Россия не на первом месте среди причин высокой инфляции в США, признал президент страны Джо Байден."Давайте будем предельно ясны о том, почему у нас такие высокие цены сейчас. Причины две: первой был коронавирус", - сказал в ходе выступления Байден.Байден рассуждал на примере роста цен на автомобили, заключив, что он произошел в связи с прервавшимися цепочками поставок, остановкой производств и невозможностью выпускать микрочипы. "Просто посмотрите на ситуацию с автомобилями, только в прошлом году они ответственны за одну треть всей инфляции в Америке, цены пошли вверх, потому что меньше автомобилей производилось. Автомобильные компании не могли получить компьютерные чипы, цены взлетели", - сказал Байден."Вторая большая причина инфляции - Владимир Путин", - сказал Байден.По словам президента США, ситуация вокруг Украины привела к росту цен на топливо и продовольствие по всему миру. "Когда мы увидели последнюю статистику: в прошлом месяце 70% роста инфляции были последствиями роста цен Путина", - повторил президент США."Я делаю все возможное, чтобы цены упали", - сказал он.Оппоненты Байдена и демократической партии критикуют нынешнего главу администрации за позицию, согласно которой ответственность за высокую инфляцию в США лежит на России, указывая, что рост цен начался задолго до специальной операции на Украине.В середине февраля уже сообщалось о рекордной инфляции. Согласно озвученным 10 февраля данным министерства труда США, годовой показатель инфляции вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года.
https://ria.ru/20220416/psaki-1783925863.html
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владимир путин, сша, россия, украина, в мире, джо байден
23:02 19.04.2022
 
Россия не первая причина высокой инфляции в США, признал Байден

Президент США Байден признал, что Россия не первая причина высокой инфляции

© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден
Американский президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Россия не на первом месте среди причин высокой инфляции в США, признал президент страны Джо Байден.
"Давайте будем предельно ясны о том, почему у нас такие высокие цены сейчас. Причины две: первой был коронавирус", - сказал в ходе выступления Байден.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 23:33
Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции
Байден рассуждал на примере роста цен на автомобили, заключив, что он произошел в связи с прервавшимися цепочками поставок, остановкой производств и невозможностью выпускать микрочипы. "Просто посмотрите на ситуацию с автомобилями, только в прошлом году они ответственны за одну треть всей инфляции в Америке, цены пошли вверх, потому что меньше автомобилей производилось. Автомобильные компании не могли получить компьютерные чипы, цены взлетели", - сказал Байден.
"Вторая большая причина инфляции - Владимир Путин", - сказал Байден.
По словам президента США, ситуация вокруг Украины привела к росту цен на топливо и продовольствие по всему миру. "Когда мы увидели последнюю статистику: в прошлом месяце 70% роста инфляции были последствиями роста цен Путина", - повторил президент США.
"Я делаю все возможное, чтобы цены упали", - сказал он.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 04:45
В США установили истинного виновника рекордной инфляции
Оппоненты Байдена и демократической партии критикуют нынешнего главу администрации за позицию, согласно которой ответственность за высокую инфляцию в США лежит на России, указывая, что рост цен начался задолго до специальной операции на Украине.
В середине февраля уже сообщалось о рекордной инфляции. Согласно озвученным 10 февраля данным министерства труда США, годовой показатель инфляции вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года.
 
Владимир ПутинСШАРоссияУкраинаВ миреДжо Байден
 
 
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