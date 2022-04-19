https://ria.ru/20220419/inflyatsiya-1784391021.html

Россия не первая причина высокой инфляции в США, признал Байден

Россия не первая причина высокой инфляции в США, признал Байден - РИА Новости, 19.04.2022

Россия не первая причина высокой инфляции в США, признал Байден

Россия не на первом месте среди причин высокой инфляции в США, признал президент страны Джо Байден. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T23:02

2022-04-19T23:02

2022-04-19T23:02

владимир путин

сша

россия

украина

в мире

джо байден

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Россия не на первом месте среди причин высокой инфляции в США, признал президент страны Джо Байден."Давайте будем предельно ясны о том, почему у нас такие высокие цены сейчас. Причины две: первой был коронавирус", - сказал в ходе выступления Байден.Байден рассуждал на примере роста цен на автомобили, заключив, что он произошел в связи с прервавшимися цепочками поставок, остановкой производств и невозможностью выпускать микрочипы. "Просто посмотрите на ситуацию с автомобилями, только в прошлом году они ответственны за одну треть всей инфляции в Америке, цены пошли вверх, потому что меньше автомобилей производилось. Автомобильные компании не могли получить компьютерные чипы, цены взлетели", - сказал Байден."Вторая большая причина инфляции - Владимир Путин", - сказал Байден.По словам президента США, ситуация вокруг Украины привела к росту цен на топливо и продовольствие по всему миру. "Когда мы увидели последнюю статистику: в прошлом месяце 70% роста инфляции были последствиями роста цен Путина", - повторил президент США."Я делаю все возможное, чтобы цены упали", - сказал он.Оппоненты Байдена и демократической партии критикуют нынешнего главу администрации за позицию, согласно которой ответственность за высокую инфляцию в США лежит на России, указывая, что рост цен начался задолго до специальной операции на Украине.В середине февраля уже сообщалось о рекордной инфляции. Согласно озвученным 10 февраля данным министерства труда США, годовой показатель инфляции вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года.

https://ria.ru/20220416/psaki-1783925863.html

https://ria.ru/20220415/inflyatsiya-1783638954.html

сша

россия

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, сша, россия, украина, в мире, джо байден