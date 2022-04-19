Россия не первая причина высокой инфляции в США, признал Байден
Президент США Байден признал, что Россия не первая причина высокой инфляции
© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Россия не на первом месте среди причин высокой инфляции в США, признал президент страны Джо Байден.
"Давайте будем предельно ясны о том, почему у нас такие высокие цены сейчас. Причины две: первой был коронавирус", - сказал в ходе выступления Байден.
Байден рассуждал на примере роста цен на автомобили, заключив, что он произошел в связи с прервавшимися цепочками поставок, остановкой производств и невозможностью выпускать микрочипы. "Просто посмотрите на ситуацию с автомобилями, только в прошлом году они ответственны за одну треть всей инфляции в Америке, цены пошли вверх, потому что меньше автомобилей производилось. Автомобильные компании не могли получить компьютерные чипы, цены взлетели", - сказал Байден.
"Вторая большая причина инфляции - Владимир Путин", - сказал Байден.
"Я делаю все возможное, чтобы цены упали", - сказал он.
15 апреля, 04:45В США установили истинного виновника рекордной инфляции
Оппоненты Байдена и демократической партии критикуют нынешнего главу администрации за позицию, согласно которой ответственность за высокую инфляцию в США лежит на России, указывая, что рост цен начался задолго до специальной операции на Украине.
В середине февраля уже сообщалось о рекордной инфляции. Согласно озвученным 10 февраля данным министерства труда США, годовой показатель инфляции вернулся к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальным с февраля 1982 года.