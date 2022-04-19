10:00 19.04.2022 (обновлено: 10:45 19.04.2022)
Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию, пишут СМИ
The Economic Times: Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию
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Чайные листья на плантации
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На прошлой неделе Индия возобновила экспорт чая и продовольствия в Россию, пишет газета The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.
По сведениям издания, уже отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий. Поставки идут в основном через порты в Грузии.
Сделки обслуживают крупные банки: Сбербанк и Альфа-банк с российской стороны и Bank of Maharashtra — с индийской. Как пишет газета, платежи "в максимально возможном объеме" проводятся в рублях и рупиях, но в некоторых банках — также и в евро.
Ранее поставки индийской продукции в Россию приостановились из-за неопределенности, вызванной западными санкциями.
Россия импортирует 43-45 миллионов килограммов индийского чая в год, что делает ее одним из главных потребителей на мировом рынке, отмечает издание.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, известные бренды объявили об уходе из страны.
На этом фоне сообщалось, что власти Индии ведут с Москвой переговоры о снятии ограничений для некоторых индийских товаров, чтобы увеличить поставки на два миллиарда долларов.