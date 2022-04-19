https://ria.ru/20220419/indiya-1784231961.html

Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию, пишут СМИ

Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2022

Индия возобновила поставки чая и продовольствия в Россию, пишут СМИ

На прошлой неделе Индия возобновила экспорт чая и продовольствия в Россию, пишет газета The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:00

2022-04-19T10:00

2022-04-19T10:45

экономика

россия

грузия

сбербанк россии

альфа-банк

индия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. На прошлой неделе Индия возобновила экспорт чая и продовольствия в Россию, пишет газета The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.По сведениям издания, уже отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий. Поставки идут в основном через порты в Грузии.Сделки обслуживают крупные банки: Сбербанк и Альфа-банк с российской стороны и Bank of Maharashtra — с индийской. Как пишет газета, платежи "в максимально возможном объеме" проводятся в рублях и рупиях, но в некоторых банках — также и в евро.Ранее поставки индийской продукции в Россию приостановились из-за неопределенности, вызванной западными санкциями.Россия импортирует 43-45 миллионов килограммов индийского чая в год, что делает ее одним из главных потребителей на мировом рынке, отмечает издание.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов, известные бренды объявили об уходе из страны. На этом фоне сообщалось, что власти Индии ведут с Москвой переговоры о снятии ограничений для некоторых индийских товаров, чтобы увеличить поставки на два миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220405/produkty-1781919982.html

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грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, грузия, сбербанк россии, альфа-банк, индия, санкции в отношении россии