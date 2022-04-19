https://ria.ru/20220419/il-96-1784358194.html

Борисов анонсировал завершение строительства первого Ил-96-400 в 2022 году

Борисов анонсировал завершение строительства первого Ил-96-400 в 2022 году - РИА Новости, 19.04.2022

Борисов анонсировал завершение строительства первого Ил-96-400 в 2022 году

Строительство первого пассажирского самолета Ил-96-400 завершится в 2022 году, при необходимости он может быть запущен в ограниченную серию для гражданской... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T18:19

2022-04-19T18:19

2022-04-19T18:19

экономика

россия

авиация

юрий борисов (вице-премьер)

ил-96

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Строительство первого пассажирского самолета Ил-96-400 завершится в 2022 году, при необходимости он может быть запущен в ограниченную серию для гражданской авиации, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов."В этом году должно завершиться строительство первого самолёта Ил-96-400. До этого, как вы знаете, у нас выпускался Ил-96-300 для специального лётного отряда "Россия", военных ведомств, перевозки главы государства и председателя правительства", - сказал он в интервью RT."При необходимости Ил-96 может быть запущен в ограниченную серию (для гражданской авиации - ред.) - около двух-трёх самолетов в год, чтобы обеспечить дальнемагистральные перевозки. Пока в этом особой нужды нет, но Ил-96 получился очень удачным, все летчики хвалят эту модель", - добавил вице-премьер.Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолет Ил-96-400М создается на базе серийного самолета Ил-96, в целях дальнейшего совершенствования самолетов этого типа и расширения их транспортных возможностей за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А.Ил-96-400М может взять на борт до 370 пассажиров. Фюзеляж большого диаметра обеспечивает пассажирам современный уровень комфорта в длительных перелетах. По показателям надежности, безопасности и экономичности Ил-96-400М стоит на одном уровне с мировыми аналогами.

https://ria.ru/20220316/aviatsiya-1778436614.html

https://ria.ru/20220408/tu-214-1782425877.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, авиация, юрий борисов (вице-премьер), ил-96