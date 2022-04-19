https://ria.ru/20220419/henkel-1784307110.html

Завод Henkel в Саратовской области продолжает работать

Завод Henkel в Саратовской области продолжает работать - РИА Новости, 19.04.2022

Завод Henkel в Саратовской области продолжает работать

Завод компании "Хенкель Рус" в городе Энгельсе Саратовской области, который выпускает чистящие средства Persil, Losk и "Ласка", продолжает работу в штатном... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T14:44

2022-04-19T14:44

2022-04-19T14:45

экономика

энгельс

henkel

саратовская область

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/120599/37/1205993760_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3b1aee1df4c506ba3d9006cd65ff87af.jpg

САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Завод компании "Хенкель Рус" в городе Энгельсе Саратовской области, который выпускает чистящие средства Persil, Losk и "Ласка", продолжает работу в штатном режиме, выполняя обязательства перед партнерами и сотрудниками, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.Во вторник немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Компания уточняет, что сейчас готовится к исполнению этого решения."В Энгельсе находится филиал компании ООО "Хенкель Рус", специализирующийся на производстве синтетических моющих средств, а также ПФХ и материалов для автомобильной промышленности. Численность сотрудников - 123 человека по состоянию на 1 апреля. Связался с руководителем предприятия. Завод продолжает работать в штатном режиме в соответствии с производственным планом, полностью выполняя обязательства перед сотрудниками и партнерами", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.Завод компании в Энгельсе выпускает чистящие средства Persil, Losk, Deni, "Ласка", "Пемос", а также соль Somat для посудомоечных машин.

энгельс

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, энгельс, henkel , саратовская область, санкции