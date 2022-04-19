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Завод Henkel в Саратовской области продолжает работать - РИА Новости, 19.04.2022
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Завод Henkel в Саратовской области продолжает работать
Завод Henkel в Саратовской области продолжает работать - РИА Новости, 19.04.2022
Завод Henkel в Саратовской области продолжает работать
Завод компании "Хенкель Рус" в городе Энгельсе Саратовской области, который выпускает чистящие средства Persil, Losk и "Ласка", продолжает работу в штатном... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:44
2022-04-19T14:45
экономика
энгельс
henkel
саратовская область
санкции
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САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Завод компании "Хенкель Рус" в городе Энгельсе Саратовской области, который выпускает чистящие средства Persil, Losk и "Ласка", продолжает работу в штатном режиме, выполняя обязательства перед партнерами и сотрудниками, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.Во вторник немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Компания уточняет, что сейчас готовится к исполнению этого решения."В Энгельсе находится филиал компании ООО "Хенкель Рус", специализирующийся на производстве синтетических моющих средств, а также ПФХ и материалов для автомобильной промышленности. Численность сотрудников - 123 человека по состоянию на 1 апреля. Связался с руководителем предприятия. Завод продолжает работать в штатном режиме в соответствии с производственным планом, полностью выполняя обязательства перед сотрудниками и партнерами", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.Завод компании в Энгельсе выпускает чистящие средства Persil, Losk, Deni, "Ласка", "Пемос", а также соль Somat для посудомоечных машин.
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экономика, энгельс, henkel , саратовская область, санкции
14:44 19.04.2022 (обновлено: 14:45 19.04.2022)
 
Завод Henkel в Саратовской области продолжает работать

Вице-губернатор Саратовской области Бусаргин: завод Henkel в Энгельсе продолжает работать

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМоющие и чистящие средства на полках одного из магазинов
Моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Моющие и чистящие средства на полках одного из магазинов. Архивное фото
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САРАТОВ, 19 апр - РИА Новости. Завод компании "Хенкель Рус" в городе Энгельсе Саратовской области, который выпускает чистящие средства Persil, Losk и "Ласка", продолжает работу в штатном режиме, выполняя обязательства перед партнерами и сотрудниками, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.
Во вторник немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Компания уточняет, что сейчас готовится к исполнению этого решения.
Энгельсе находится филиал компании ООО "Хенкель Рус", специализирующийся на производстве синтетических моющих средств, а также ПФХ и материалов для автомобильной промышленности. Численность сотрудников - 123 человека по состоянию на 1 апреля. Связался с руководителем предприятия. Завод продолжает работать в штатном режиме в соответствии с производственным планом, полностью выполняя обязательства перед сотрудниками и партнерами", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании - клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.
Завод компании в Энгельсе выпускает чистящие средства Persil, Losk, Deni, "Ласка", "Пемос", а также соль Somat для посудомоечных машин.
 
ЭкономикаЭнгельсHenkelСаратовская областьСанкции
 
 
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