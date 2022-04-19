https://ria.ru/20220419/henkel-1784288053.html

Henkel уходит из России

Henkel уходит из России - РИА Новости, 19.04.2022

Henkel уходит из России

Немецкий концерн Henkel AG решил прекратить вести дела в России. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:25

2022-04-19T13:25

2022-04-19T14:20

экономика

санкции

россия

германия

henkel

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG решил прекратить вести дела в России.В компании сейчас готовятся к исполнению этого решения. Уточняется, что 2500 российских сотрудников продолжают числиться и получать зарплату.В Henkel добавили, что пока не могут подсчитать финансовые последствия ухода из России.Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских концернов по производству бытовой химии, косметических и строительных товаров. Ей принадлежат такие бренды, как клей "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan и другие.Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Они затронули прежде всего банковский сектор, сферы высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы к отказу от российских энергоносителей. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, иностранные фирмы приняли такое решение под колоссальным политическим давлением.

россия

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, санкции, россия, германия, henkel