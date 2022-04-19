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Henkel уходит из России - РИА Новости, 19.04.2022
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Henkel уходит из России
Henkel уходит из России - РИА Новости, 19.04.2022
Henkel уходит из России
Немецкий концерн Henkel AG решил прекратить вести дела в России. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:25
2022-04-19T14:20
экономика
санкции
россия
германия
henkel
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG решил прекратить вести дела в России.В компании сейчас готовятся к исполнению этого решения. Уточняется, что 2500 российских сотрудников продолжают числиться и получать зарплату.В Henkel добавили, что пока не могут подсчитать финансовые последствия ухода из России.Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских концернов по производству бытовой химии, косметических и строительных товаров. Ей принадлежат такие бренды, как клей "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan и другие.Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Они затронули прежде всего банковский сектор, сферы высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы к отказу от российских энергоносителей. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, иностранные фирмы приняли такое решение под колоссальным политическим давлением.
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экономика, санкции, россия, германия, henkel
13:25 19.04.2022 (обновлено: 14:20 19.04.2022)
 
Henkel уходит из России

Немецкий концерн Henkel принял решение выйти из бизнеса в России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧистящие средства на полках одного из магазинов
Чистящие средства на полках одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Немецкий концерн Henkel AG решил прекратить вести дела в России.
"Henkel выходит из бизнеса в России", — говорится в пресс-релизе.
В компании сейчас готовятся к исполнению этого решения. Уточняется, что 2500 российских сотрудников продолжают числиться и получать зарплату.
В Henkel добавили, что пока не могут подсчитать финансовые последствия ухода из России.
Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских концернов по производству бытовой химии, косметических и строительных товаров. Ей принадлежат такие бренды, как клей "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel, Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss, Ceresit, Metylan и другие.
Страны Запада ввели новые санкции против России в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Они затронули прежде всего банковский сектор, сферы высоких технологий и транспорта. Также в Европе все чаще стали звучать призывы к отказу от российских энергоносителей. Многие компании объявили об уходе с российского рынка и закрытии производств. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, иностранные фирмы приняли такое решение под колоссальным политическим давлением.
 
ЭкономикаСанкцииРоссияГерманияHenkel
 
 
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