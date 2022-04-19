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Центробанк зарегистрировал новую платежную систему - РИА Новости, 19.04.2022
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Центробанк зарегистрировал новую платежную систему
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему - РИА Новости, 19.04.2022
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему
Банк России внес в реестр платежных систем нового участника — Hello, следует из материалов регулятора. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T09:13
2022-04-19T10:48
экономика
транскапиталбанк
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Банк России внес в реестр платежных систем нового участника — Hello, следует из материалов регулятора.Оператором услуг новой системы выступает Транскапиталбанк. По данным на 1 февраля, он занимал 38-е место по активам среди российских банков.На сайте самой системы указано, что Hello — это совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора: несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами страны, многие страны объявили о заморозке российских активов.Как отмечал президент Владимир Путин, западные страны, заморозив российские активы, фактически поставили под вопрос надежность своих валют, перечеркнули к ним доверие. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, транскапиталбанк, центральный банк рф (цб рф)
09:13 19.04.2022 (обновлено: 10:48 19.04.2022)
 
Центробанк зарегистрировал новую платежную систему

Центробанк зарегистрировал новую платежную систему Hello

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Банк России внес в реестр платежных систем нового участника — Hello, следует из материалов регулятора.
Оператором услуг новой системы выступает Транскапиталбанк. По данным на 1 февраля, он занимал 38-е место по активам среди российских банков.
На сайте самой системы указано, что Hello — это совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора: несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами страны, многие страны объявили о заморозке российских активов.
Как отмечал президент Владимир Путин, западные страны, заморозив российские активы, фактически поставили под вопрос надежность своих валют, перечеркнули к ним доверие. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 03:19
СМИ: в России предложили создать новую платежную единицу
 
ЭкономикаТранскапиталбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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