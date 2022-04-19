https://ria.ru/20220419/hello-1784223614.html

Центробанк зарегистрировал новую платежную систему

Центробанк зарегистрировал новую платежную систему - РИА Новости, 19.04.2022

Центробанк зарегистрировал новую платежную систему

Банк России внес в реестр платежных систем нового участника — Hello, следует из материалов регулятора. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T09:13

2022-04-19T09:13

2022-04-19T10:48

экономика

транскапиталбанк

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Банк России внес в реестр платежных систем нового участника — Hello, следует из материалов регулятора.Оператором услуг новой системы выступает Транскапиталбанк. По данным на 1 февраля, он занимал 38-е место по активам среди российских банков.На сайте самой системы указано, что Hello — это совокупность платежных сервисов и организаций для переводов денег.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора: несколько крупных банков отключили от системы SWIFT; Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт за пределами страны, многие страны объявили о заморозке российских активов.Как отмечал президент Владимир Путин, западные страны, заморозив российские активы, фактически поставили под вопрос надежность своих валют, перечеркнули к ним доверие. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220330/torgovlya-1780781864.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, транскапиталбанк, центральный банк рф (цб рф)