Гутерреш не пытался связаться с Путиным после начала операции, заявил МИД
Представитель МИД Захарова: Гутерреш не пытался связаться с Путиным после начала операции
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи на полях ПМЭФ-2019. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла утверждение официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что Антониу Гутерреш якобы пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным с первого дня спецоперации на Украине.
"Короткий комментарий: нет. Не пытался Генсек ООН связаться с президентом России. Ни по линии постпредства России при ООН, ни напрямую с МИД никто на этот счёт на связь не выходил. Просьба к представителям Секретариата ООН вернуться в реальность", - написала Захарова в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.