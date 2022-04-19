https://ria.ru/20220419/gruzoviki-1784259591.html
Титов оценил последствия ограничения движения грузовиков из ЕС по России
Титов оценил последствия ограничения движения грузовиков из ЕС по России - РИА Новости, 19.04.2022
Титов оценил последствия ограничения движения грузовиков из ЕС по России
Предложение ограничить движение грузовиков из стран Евросоюза по России необходимо тщательно просчитать и обдумать, в противном случае такие ответные меры могут РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:49
2022-04-19T11:49
2022-04-19T11:49
санкции
экономика
михаил мишустин
россия
белоруссия
евросоюз
в мире
европа
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МОСКВА, 19 апреля - РИА Новости. Предложение ограничить движение грузовиков из стран Евросоюза по России необходимо тщательно просчитать и обдумать, в противном случае такие ответные меры могут привести к усложнению логистики, а как следствие - удорожанию конечного товара и даже сбоям в производстве, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.Страны Евросоюза в апреле прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ и Белоруссии, ссылаясь на санкции. Во вторник "Ведомости" сообщили, что ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением в качестве ответных мер ограничить по территории России передвижение большегрузов из стран ЕС, которые завозят на территорию страны импортные товары, разрешив заезд до таможенных пунктов с дальнейшей передачей грузов российским перевозчикам."Готовятся ответные ограничения на движение европейского грузового автотранспорта по территории России. Рассматриваются разные варианты – от полного запрета до требования перевалки груза на границе – из "западной" фуры в российскую. При всем желании дать достойный ответ – это тот случай, когда прежде чем отрезать, нужно отмерить не семь, а семьдесят семь раз. Уже много сказано про зависимость (в некоторых случаях критическую) наших предприятий от импорта различных компонентов", - отметил Титов. Его слова приводятся в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена."Если ответные ограничения приведут к усложнению логистики, а значит и удорожанию конечного товара (в самом легком случае), а то и сбоям в производстве, вплоть до его остановки, лучше от этого не станет абсолютно никому. Еще раз призываю правительство перед принятием решения все просчитать и утвердить именно такой порядок, который отразится на инфляции в наименьшей степени",- добавил он.Титов также подчеркнул, что сейчас экономика не в том состоянии, чтобы добивать ее эмоциональными решениями, пусть даже они приняты из лучших побуждений.
https://ria.ru/20220418/fury-1784051492.html
https://ria.ru/20220418/zhile-1784033912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции, экономика, михаил мишустин, россия, белоруссия, евросоюз, в мире, европа, санкции в отношении россии, борис титов
Титов оценил последствия ограничения движения грузовиков из ЕС по России
Омбудсмен Титов: ограничение движения грузовиков из ЕС приведет к удорожанию товаров
МОСКВА, 19 апреля - РИА Новости. Предложение ограничить движение грузовиков из стран Евросоюза по России необходимо тщательно просчитать и обдумать, в противном случае такие ответные меры могут привести к усложнению логистики, а как следствие - удорожанию конечного товара и даже сбоям в производстве, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Страны Евросоюза в апреле прекратили пропуск автотранспортных средств, зарегистрированных в РФ
и Белоруссии
, ссылаясь на санкции. Во вторник "Ведомости" сообщили, что ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину
с предложением в качестве ответных мер ограничить по территории России передвижение большегрузов из стран ЕС
, которые завозят на территорию страны импортные товары, разрешив заезд до таможенных пунктов с дальнейшей передачей грузов российским перевозчикам.
"Готовятся ответные ограничения на движение европейского грузового автотранспорта по территории России. Рассматриваются разные варианты – от полного запрета до требования перевалки груза на границе – из "западной" фуры в российскую. При всем желании дать достойный ответ – это тот случай, когда прежде чем отрезать, нужно отмерить не семь, а семьдесят семь раз. Уже много сказано про зависимость (в некоторых случаях критическую) наших предприятий от импорта различных компонентов", - отметил Титов. Его слова приводятся в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена.
"Если ответные ограничения приведут к усложнению логистики, а значит и удорожанию конечного товара (в самом легком случае), а то и сбоям в производстве, вплоть до его остановки, лучше от этого не станет абсолютно никому. Еще раз призываю правительство перед принятием решения все просчитать и утвердить именно такой порядок, который отразится на инфляции в наименьшей степени",- добавил он.
Титов также подчеркнул, что сейчас экономика не в том состоянии, чтобы добивать ее эмоциональными решениями, пусть даже они приняты из лучших побуждений.