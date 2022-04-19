https://ria.ru/20220419/gretsiya-1784252090.html

В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ

В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2022

В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ

Танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея в Греции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T11:20

2022-04-19T11:20

2022-04-19T12:02

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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея в Греции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Решение принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, отмечает агентство.На борту судна находятся 19 российских моряков. Согласно информации, санкции касаются судна, а не его груза.Агентство сообщает, что танкер из-за механических повреждений сопровождался буксиром до Пелопоннеса, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер, но из-за плохой погоды он встал на якорь в заливе Каристос, на южной оконечности острова Эвбея.Как следует из информации портала по отслеживанию судов Marine traffic, российский танкер следовал из турецкого порта Мармара Эреглиси.

https://radiosputnik.ria.ru/20220417/port-1783968399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, россия, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, греция