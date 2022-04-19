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В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
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В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ
В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ
Танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея в Греции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:20
2022-04-19T12:02
в мире
россия
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
греция
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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея в Греции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Решение принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, отмечает агентство.На борту судна находятся 19 российских моряков. Согласно информации, санкции касаются судна, а не его груза.Агентство сообщает, что танкер из-за механических повреждений сопровождался буксиром до Пелопоннеса, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер, но из-за плохой погоды он встал на якорь в заливе Каристос, на южной оконечности острова Эвбея.Как следует из информации портала по отслеживанию судов Marine traffic, российский танкер следовал из турецкого порта Мармара Эреглиси.
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в мире, россия, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, греция
11:20 19.04.2022 (обновлено: 12:02 19.04.2022)
 
В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ

AHMA: Танкер "Пегас" под российским флагом задержали в греческом порту Каристос

© Фото : derdentoТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Фото : derdento
Танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея в Греции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Решение принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, отмечает агентство.
На борту судна находятся 19 российских моряков. Согласно информации, санкции касаются судна, а не его груза.
Агентство сообщает, что танкер из-за механических повреждений сопровождался буксиром до Пелопоннеса, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер, но из-за плохой погоды он встал на якорь в заливе Каристос, на южной оконечности острова Эвбея.
Как следует из информации портала по отслеживанию судов Marine traffic, российский танкер следовал из турецкого порта Мармара Эреглиси.
Порт Таллина - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 14:14В мире
Эстония закрыла свои порты для российских судов
 
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