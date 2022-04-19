https://ria.ru/20220419/gretsiya-1784252090.html
В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ
В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ - РИА Новости, 19.04.2022
В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ
Танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея в Греции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T11:20
2022-04-19T11:20
2022-04-19T12:02
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АФИНЫ, 19 апр – РИА Новости. Танкер "Пегас" под российским флагом задержан портовыми властями в порту Каристос на острове Эвбея в Греции, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Решение принято Управлением по борьбе с отмыванием денег в рамках реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, отмечает агентство.На борту судна находятся 19 российских моряков. Согласно информации, санкции касаются судна, а не его груза.Агентство сообщает, что танкер из-за механических повреждений сопровождался буксиром до Пелопоннеса, где нефть должна была быть перегружена на другой танкер, но из-за плохой погоды он встал на якорь в заливе Каристос, на южной оконечности острова Эвбея.Как следует из информации портала по отслеживанию судов Marine traffic, российский танкер следовал из турецкого порта Мармара Эреглиси.
https://radiosputnik.ria.ru/20220417/port-1783968399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, нато, санкции в отношении россии, греция
11:20 19.04.2022 (обновлено: 12:02 19.04.2022)
В Греции задержали российский танкер, пишут СМИ
AHMA: Танкер "Пегас" под российским флагом задержали в греческом порту Каристос