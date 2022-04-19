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МИД поддержал обращение Калининграда по пересечению границы с ЕС
МИД поддержал обращение Калининграда по пересечению границы с ЕС - РИА Новости, 19.04.2022
МИД поддержал обращение Калининграда по пересечению границы с ЕС
Калининградские власти выступили с обращением о снятии ограничений на пересечение границы с ЕС в связи с тем, что Евросоюз открыл границу на въезд из РФ, МИД... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T07:38
2022-04-19T07:38
2022-04-19T07:38
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евросоюз
литва
калининградская область
калининград
общество
антон алиханов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Калининградские власти выступили с обращением о снятии ограничений на пересечение границы с ЕС в связи с тем, что Евросоюз открыл границу на въезд из РФ, МИД России инициативу поддержал, заявил РИА Новости губернатор региона Антон Алиханов."Мы такое обращение направили", — заявил глава региона в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, когда будут сняты ограничения на пересечение границы с ЕС для россиян.Ранее калининградские власти — в связи со спецификой географического положения Калининградской области и отсутствием авиасообщения с приграничными государствами — направили официальное письмо по внесению изменений в распоряжение №763-р, которое ограничивает путешествия в другие страны. Это позволит снять запрет на проезд через наземные пункты пропуска в Литву , в том числе с целью транзита в другие субъекты России и Белоруссию.С 31 марта 2022 года россиянам разрешен въезд в Литву при наличии действующей шенгенской визы с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия.
https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784216080.html
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россия, евросоюз, литва, калининградская область, калининград, общество, антон алиханов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД поддержал обращение Калининграда по пересечению границы с ЕС
Губернатор Алиханов: МИД поддержал обращение Калининграда по пересечению границы с ЕС