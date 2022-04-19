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В Калининграде оценили возможность закрытия границы с Литвой - РИА Новости, 19.04.2022
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В Калининграде оценили возможность закрытия границы с Литвой
В Калининграде оценили возможность закрытия границы с Литвой - РИА Новости, 19.04.2022
В Калининграде оценили возможность закрытия границы с Литвой
Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Калининградской областью, заявил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T06:16
2022-04-19T07:50
литва
калининград
евросоюз
россия
антон алиханов
в мире
калининградская область
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Калининградской областью, заявил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать", — сказал Алиханов, отвечая на соответствующий вопрос.Он уточнил, что Вильнюс выносил это предложение на уровне Евросоюза, оно отражено в пятом пакете санкций ЕС в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию Евросоюза, при этом для калининградского транзита сделано исключение."То есть такой казус Белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит. Я считаю, сделали достаточно разумно, в этом смысле они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно", — подчеркнул Алиханов.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220419/kaliningrad-1784212108.html
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литва, калининград, евросоюз, россия, антон алиханов, в мире, калининградская область
06:16 19.04.2022 (обновлено: 07:50 19.04.2022)
 
В Калининграде оценили возможность закрытия границы с Литвой

Губернатор Алиханов: Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Россией

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРоссийский пограничник
Российский пограничник - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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КАЛИНИНГРАД, 19 апр – РИА Новости. Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Калининградской областью, заявил в интервью РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать", — сказал Алиханов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он уточнил, что Вильнюс выносил это предложение на уровне Евросоюза, оно отражено в пятом пакете санкций ЕС в виде запрета на оперирование российских автоперевозчиков через территорию Евросоюза, при этом для калининградского транзита сделано исключение.
"То есть такой казус Белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит. Я считаю, сделали достаточно разумно, в этом смысле они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно", — подчеркнул Алиханов.
Калининград - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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Алиханов рассказал о действиях НАТО около Калининграда
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Российский пограничник со служебной собакой - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
04:05
Калининградский губернатор заявил, что не опасается провокаций на границе
 
ЛитваКалининградЕвросоюзРоссияАнтон АлихановВ миреКалининградская область
 
 
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