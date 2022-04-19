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Госдеп "изучает факты" по возможному признанию России спонсором терроризма - РИА Новости, 19.04.2022
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Госдеп "изучает факты" по возможному признанию России спонсором терроризма
Госдеп "изучает факты" по возможному признанию России спонсором терроризма - РИА Новости, 19.04.2022
Госдеп "изучает факты" по возможному признанию России спонсором терроризма
Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил телеканалу CNN, что Штаты изучают возможность включения РФ в список "пособников террористов". РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T01:13
2022-04-19T01:13
россия
в мире
украина
сша
нед прайс
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил телеканалу CNN, что Штаты изучают возможность включения РФ в список "пособников террористов".По данным неназванного источника телеканала в администрации, возможность включения России в соответствующий список рассматривается в качестве "инструмента для привлечения РФ к ответственности" за ситуацию вокруг Украины.Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны - Северная Корея, Иран и Судан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220418/sanktsii-1784195058.html
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россия, в мире, украина, сша, нед прайс, государственный департамент сша
01:13 19.04.2022
 
Госдеп "изучает факты" по возможному признанию России спонсором терроризма

Спикер госдепа Прайс: США "изучают факты" по возможному признанию РФ спонсором терроризма

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил телеканалу CNN, что Штаты изучают возможность включения РФ в список "пособников террористов".

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон", — заявил Прайс.

По данным неназванного источника телеканала в администрации, возможность включения России в соответствующий список рассматривается в качестве "инструмента для привлечения РФ к ответственности" за ситуацию вокруг Украины.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны - Северная Корея, Иран и Судан.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
Вчера, 21:25В мире
В Минфине США назвали следующую цель антироссийских санкций
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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