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Госдеп "изучает факты" по возможному признанию России спонсором терроризма

Госдеп "изучает факты" по возможному признанию России спонсором терроризма - РИА Новости, 19.04.2022

Госдеп "изучает факты" по возможному признанию России спонсором терроризма

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил телеканалу CNN, что Штаты изучают возможность включения РФ в список "пособников террористов". РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T01:13

2022-04-19T01:13

2022-04-19T01:13

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил телеканалу CNN, что Штаты изучают возможность включения РФ в список "пособников террористов".По данным неназванного источника телеканала в администрации, возможность включения России в соответствующий список рассматривается в качестве "инструмента для привлечения РФ к ответственности" за ситуацию вокруг Украины.Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник не стала высказываться о перспективах включения РФ в список стран-спонсоров терроризма. По словам Псаки, в соответствующем списке всего три страны - Северная Корея, Иран и Судан.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220418/sanktsii-1784195058.html

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784207410.html

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россия, в мире, украина, сша, нед прайс, государственный департамент сша