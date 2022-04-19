https://ria.ru/20220419/gonkong-1784287275.html

Мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге, получил срок

Мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге, получил срок - РИА Новости, 19.04.2022

Мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге, получил срок

Суд в Гонконге приговорил к 14,5 годам тюрьмы мужчину, который в период антиправительственных протестов 2019 года напал на группу людей с ножом и откусил ухо... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T13:24

2022-04-19T13:24

2022-04-19T13:24

в мире

гонконг

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571917843_0:141:2975:1814_1920x0_80_0_0_60ac6b3bf0ed0fb1d009f60c2e8c7e34.jpg

ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Суд в Гонконге приговорил к 14,5 годам тюрьмы мужчину, который в период антиправительственных протестов 2019 года напал на группу людей с ножом и откусил ухо депутату районного совета, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.Отмечается, что на сегодняшний день это самый суровый приговор, вынесенный в связи с беспорядками 2019 года. Сам инцидент, вызванный спором о политике возле одного из торговых центров, произошел 3 ноября 2019 года.Адвокат 52-летнего осужденного в ходе слушаний пытался найти смягчающие обстоятельства и заявил, что его клиент является аполитичным человеком и не принимал участия в беспорядках. Жена осужденного в свою очередь написала письмо в суд, в котором сообщила, что за более чем три десятилетия с момента их встречи он ни разу не причинил вреда ей или кому-то еще, даже будучи в состоянии алкогольного опьянения.Однако на решение судьи это не повлияло, она сослалась на психиатрическое заключение, в котором отмечалось, что в прошлом был случай, когда осужденный приставил нож к шее своей жены, что свидетельствует о его склонности к насилию.Судья назвала действия осужденного "варварскими и невероятными", она также отметила те неудобства, с которыми вынужден теперь жить пострадавший, нося искусственное ухо.Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, в ходе или в связи с которыми были задержаны более 9,2 тысячи человек.Власти Китая для того, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначены наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

https://ria.ru/20220131/gonkong-1770253148.html

https://ria.ru/20211221/kitay-1764679732.html

гонконг

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, гонконг, китай