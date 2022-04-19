https://ria.ru/20220419/gonkong-1784287275.html
Мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге, получил срок
Мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге, получил срок - РИА Новости, 19.04.2022
Мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге, получил срок
Суд в Гонконге приговорил к 14,5 годам тюрьмы мужчину, который в период антиправительственных протестов 2019 года напал на группу людей с ножом и откусил ухо... РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T13:24
2022-04-19T13:24
2022-04-19T13:24
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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Суд в Гонконге приговорил к 14,5 годам тюрьмы мужчину, который в период антиправительственных протестов 2019 года напал на группу людей с ножом и откусил ухо депутату районного совета, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.Отмечается, что на сегодняшний день это самый суровый приговор, вынесенный в связи с беспорядками 2019 года. Сам инцидент, вызванный спором о политике возле одного из торговых центров, произошел 3 ноября 2019 года.Адвокат 52-летнего осужденного в ходе слушаний пытался найти смягчающие обстоятельства и заявил, что его клиент является аполитичным человеком и не принимал участия в беспорядках. Жена осужденного в свою очередь написала письмо в суд, в котором сообщила, что за более чем три десятилетия с момента их встречи он ни разу не причинил вреда ей или кому-то еще, даже будучи в состоянии алкогольного опьянения.Однако на решение судьи это не повлияло, она сослалась на психиатрическое заключение, в котором отмечалось, что в прошлом был случай, когда осужденный приставил нож к шее своей жены, что свидетельствует о его склонности к насилию.Судья назвала действия осужденного "варварскими и невероятными", она также отметила те неудобства, с которыми вынужден теперь жить пострадавший, нося искусственное ухо.Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, в ходе или в связи с которыми были задержаны более 9,2 тысячи человек.Власти Китая для того, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначены наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
https://ria.ru/20220131/gonkong-1770253148.html
https://ria.ru/20211221/kitay-1764679732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гонконг, китай
Мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге, получил срок
Мужчина, откусивший чиновнику ухо на протестах в Гонконге, получил 14,5 года тюрьмы
ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Суд в Гонконге приговорил к 14,5 годам тюрьмы мужчину, который в период антиправительственных протестов 2019 года напал на группу людей с ножом и откусил ухо депутату районного совета, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.
Отмечается, что на сегодняшний день это самый суровый приговор, вынесенный в связи с беспорядками 2019 года. Сам инцидент, вызванный спором о политике возле одного из торговых центров, произошел 3 ноября 2019 года.
Адвокат 52-летнего осужденного в ходе слушаний пытался найти смягчающие обстоятельства и заявил, что его клиент является аполитичным человеком и не принимал участия в беспорядках. Жена осужденного в свою очередь написала письмо в суд, в котором сообщила, что за более чем три десятилетия с момента их встречи он ни разу не причинил вреда ей или кому-то еще, даже будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Однако на решение судьи это не повлияло, она сослалась на психиатрическое заключение, в котором отмечалось, что в прошлом был случай, когда осужденный приставил нож к шее своей жены, что свидетельствует о его склонности к насилию.
Судья назвала действия осужденного "варварскими и невероятными", она также отметила те неудобства, с которыми вынужден теперь жить пострадавший, нося искусственное ухо.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходили в Гонконге
с начала июня 2019 года. После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, в ходе или в связи с которыми были задержаны более 9,2 тысячи человек.
Власти Китая
для того, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, приняли Закон о защите национальной безопасности Гонконга, он вступил в силу 30 июня 2020 года. В законе обозначены наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.