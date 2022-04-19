https://ria.ru/20220419/golovchino-1784270975.html
Село под Белгородом обстреляли кассетными боеприпасами, рассказал очевидец
Село под Белгородом обстреляли кассетными боеприпасами, рассказал очевидец - РИА Новости, 19.04.2022
Село под Белгородом обстреляли кассетными боеприпасами, рассказал очевидец
Муж пострадавшей при обстреле жительницы села Головчино в Белгородской области заявил журналистам, что населенный пункт обстреливался кассетными боеприпасами, у РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T12:30
2022-04-19T12:30
2022-04-19T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
белгородская область
украина
грайворонский район
вячеслав гладков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Муж пострадавшей при обстреле жительницы села Головчино в Белгородской области заявил журналистам, что населенный пункт обстреливался кассетными боеприпасами, у него во дворе изрешетило гараж, поврежден автомобиль. Губернатор региона Вячеслав Гладков выложил фотографию, на которой видна воткнутая в землю кассетная боевая часть от РСЗО "Ураган".Белгородское издание "Мир Белогорья" опубликовало видеозапись с жителем Головчино. Он - супруг женщины, получившей ранения при обстреле. Мужчина находится во дворе."Вот разрыв прилетел. Я думал, с миномета, а потом смотрю, что "стрелы" торчат. Оказывается, что это кассеты разрывались с "Урагана", - рассказал он. Кассетные боеприпасы – это боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или "мелкокалиберных бомб" по большой территории.На видеозаписи мужчина открывает гараж, ворота которого изрешечены снарядами. "Посекло все осколками", - поясняет он. По его словам, у стоявшего в гараже автомобиля пробило колеса и бензобак, но когда жену ранило, он этого даже не заметил, посадил ее в машину и отвез в скорую помощь.Гладков во вторник побывал в обстрелянном селе. На его странице в Telegram выложено фото, где видна вошедшая в землю кассетная боевая часть от РСЗО "Ураган".Утром во вторник губернатор Белгородской области сообщил об обстреле со стороны Украины села Головчино Грайворонского района, есть разрушения. Сначала губернатор сказал, что пострадала местная жительница, затем сообщил о троих пострадавших, одному из них врачи оказали помощь и отпустили. По его словам, более 30 домов пострадали. Расстояние от границы до села Головчино составляет около 10 километров.
https://ria.ru/20220418/obstrel-1784191948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, украина, грайворонский район, вячеслав гладков
Село под Белгородом обстреляли кассетными боеприпасами, рассказал очевидец
Очевидец рассказал, что село Головчино под Белгородом обстреляли кассетными боеприпасами
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Муж пострадавшей при обстреле жительницы села Головчино в Белгородской области заявил журналистам, что населенный пункт обстреливался кассетными боеприпасами, у него во дворе изрешетило гараж, поврежден автомобиль. Губернатор региона Вячеслав Гладков выложил фотографию, на которой видна воткнутая в землю кассетная боевая часть от РСЗО "Ураган".
Белгородское издание "Мир Белогорья" опубликовало видеозапись с жителем Головчино. Он - супруг женщины, получившей ранения при обстреле. Мужчина находится во дворе.
"Вот разрыв прилетел. Я думал, с миномета, а потом смотрю, что "стрелы" торчат. Оказывается, что это кассеты разрывались с "Урагана", - рассказал он. Кассетные боеприпасы – это боеприпасы, состоящие из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных суббоеприпасов или "мелкокалиберных бомб" по большой территории.
На видеозаписи мужчина открывает гараж, ворота которого изрешечены снарядами. "Посекло все осколками", - поясняет он. По его словам, у стоявшего в гараже автомобиля пробило колеса и бензобак, но когда жену ранило, он этого даже не заметил, посадил ее в машину и отвез в скорую помощь.
Гладков во вторник побывал в обстрелянном селе. На его странице в Telegram выложено фото, где видна вошедшая в землю кассетная боевая часть от РСЗО "Ураган".
Утром во вторник губернатор Белгородской области
сообщил об обстреле со стороны Украины
села Головчино Грайворонского района
, есть разрушения. Сначала губернатор сказал, что пострадала местная жительница, затем сообщил о троих пострадавших, одному из них врачи оказали помощь и отпустили. По его словам, более 30 домов пострадали. Расстояние от границы до села Головчино составляет около 10 километров.