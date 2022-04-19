https://ria.ru/20220419/golod-1784273701.html

Последствия санкций против России могут вызвать мировой голод

В Британии заявили об угрозе мирового голода из-за санкций против России - РИА Новости, 19.04.2022

Последствия санкций против России могут вызвать мировой голод

Западные санкции против России оказывают давление на глобальные цепочки поставок сельхозпродукции и могут вызвать дефицит продовольствия по всему миру, считает... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T12:37

2022-04-19T12:37

2022-04-19T12:37

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Западные санкции против России оказывают давление на глобальные цепочки поставок сельхозпродукции и могут вызвать дефицит продовольствия по всему миру, считает обозреватель газеты The Daily Telegraph, экономист Лиам Халлиган.По ее словам, западные политики так и не осознали, что Россия, Украина и Белоруссия — крупнейшие производители пшеницы, ячменя и других культур. Сейчас все страны в основном используют урожай, собранный в прошлом году, но совсем скоро он закончится, и миру грозит голод.Тем временем люди продолжают страдать от резкого роста цен. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в марте мировые цены на еду подскочили почти на 13 процентов. Санкции также спровоцировали подорожание удобрений, добавила Халлиган."Теперь британским фермерам приходится платить за удобрения в пять раз больше, чем год назад, а значит, и сокращать посевы", — рассказала она.При этом сильнее всех экономические последствия отразятся на Северной Африке и Ближнем Востоке, так как эти регионы в значительной степени зависят от поставок урожая, в том числе из России и с Украины, заключила специалист.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220419/sberezheniya-1784256299.html

https://ria.ru/20220419/embargo-1784214612.html

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Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания, украина, россия, белоруссия, оон