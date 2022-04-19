https://ria.ru/20220419/gimn-1784334788.html
В Совфеде поддержали инициативу исполнять гимн в российских школах
В Совфеде поддержали инициативу исполнять гимн в российских школах - РИА Новости, 19.04.2022
В Совфеде поддержали инициативу исполнять гимн в российских школах
Инициатива в начале каждой недели в российских школах исполнять гимн и поднимать государственный флаг очень правильная, ребята должны знать символы своей Родины РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:30
2022-04-19T16:30
2022-04-19T16:30
общество
россия
совет федерации рф
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инициатива в начале каждой недели в российских школах исполнять гимн и поднимать государственный флаг очень правильная, ребята должны знать символы своей Родины и ее традиции, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг."Как педагог, как россиянка я считаю, что символы России однозначно дети должны знать", - сказала сенатор.По ее мнению, ребята должны "с молоком матери" впитывать традиции Родины, которая дает "и образование, и жизнь, и детство"."Я считаю, это абсолютно правильная позиция", - заключила Писарева.
https://ria.ru/20220419/gimn-1784285503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
В Совфеде поддержали инициативу исполнять гимн в российских школах
Сенатор Писарева поддержала инициативу еженедельно исполнять гимн в российских школах
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инициатива в начале каждой недели в российских школах исполнять гимн и поднимать государственный флаг очень правильная, ребята должны знать символы своей Родины и ее традиции, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов
сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.
"Как педагог, как россиянка я считаю, что символы России
однозначно дети должны знать", - сказала сенатор.
По ее мнению, ребята должны "с молоком матери" впитывать традиции Родины, которая дает "и образование, и жизнь, и детство".
"Я считаю, это абсолютно правильная позиция", - заключила Писарева.