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В Совфеде поддержали инициативу исполнять гимн в российских школах - РИА Новости, 19.04.2022
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В Совфеде поддержали инициативу исполнять гимн в российских школах
В Совфеде поддержали инициативу исполнять гимн в российских школах - РИА Новости, 19.04.2022
В Совфеде поддержали инициативу исполнять гимн в российских школах
Инициатива в начале каждой недели в российских школах исполнять гимн и поднимать государственный флаг очень правильная, ребята должны знать символы своей Родины РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T16:30
2022-04-19T16:30
общество
россия
совет федерации рф
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инициатива в начале каждой недели в российских школах исполнять гимн и поднимать государственный флаг очень правильная, ребята должны знать символы своей Родины и ее традиции, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг."Как педагог, как россиянка я считаю, что символы России однозначно дети должны знать", - сказала сенатор.По ее мнению, ребята должны "с молоком матери" впитывать традиции Родины, которая дает "и образование, и жизнь, и детство"."Я считаю, это абсолютно правильная позиция", - заключила Писарева.
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общество, россия, совет федерации рф, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
16:30 19.04.2022
 
В Совфеде поддержали инициативу исполнять гимн в российских школах

Сенатор Писарева поддержала инициативу еженедельно исполнять гимн в российских школах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инициатива в начале каждой недели в российских школах исполнять гимн и поднимать государственный флаг очень правильная, ребята должны знать символы своей Родины и ее традиции, заявила РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Елена Писарева.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.
Ученики Аэрокосмического лицея № 13 города Химки во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 13:18
С 1 сентября в школах будут исполнять гимн России
"Как педагог, как россиянка я считаю, что символы России однозначно дети должны знать", - сказала сенатор.
По ее мнению, ребята должны "с молоком матери" впитывать традиции Родины, которая дает "и образование, и жизнь, и детство".
"Я считаю, это абсолютно правильная позиция", - заключила Писарева.
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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