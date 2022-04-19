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Немецкий омбудсмен высказалась против бойкота русского искусства и культуры - РИА Новости, 19.04.2022
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Немецкий омбудсмен высказалась против бойкота русского искусства и культуры
Немецкий омбудсмен высказалась против бойкота русского искусства и культуры - РИА Новости, 19.04.2022
Немецкий омбудсмен высказалась против бойкота русского искусства и культуры
Уполномоченная правительства Германии по правам человека Луизе Амтсберг ("Зеленые") высказалась против бойкота "русского искусства и культуры". РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T14:05
2022-04-19T14:06
в мире
германия
россия
украина
владимир путин
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БЕРЛИН, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченная правительства Германии по правам человека Луизе Амтсберг ("Зеленые") высказалась против бойкота "русского искусства и культуры"."Просто неправильно относиться к русским как-либо враждебно или обвинять их в войне", - заявила омбудсмен в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, добавив, что было бы неверным "не посещать более русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру".Политик призвала "говорить друг с другом, также в сфере искусства и культуры". По словам Амтсберг, она считает "совершенно неправильным, что магазины якобы снимают с полок произведения писателей Достоевского и Толстого".В кабмине ФРГ ранее отвергли обвинения в русофобии, о которой заявили ранее участники нескольких акций протеста, прошедших в Германии в апреле. В частности, в Ганновере состоялся автопробег под лозунгом "Против разжигания межнациональной розни, притеснений и дискриминации русского населения". Во Франкфурте прошла демонстрация "Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан/Против войны - За мир". Аналогичные акции прошли в Штуттгарте и Любеке.В ФРГ зафиксированы нападения на российские объекты и магазины, которые связаны с событиями на Украине заявила изданию Welt am Sonntag 9 апреля глава МВД Нэнси Фезер. В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх уже говорил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно - от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/germaniya-1784235020.html
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в мире, германия, россия, украина, владимир путин
14:05 19.04.2022 (обновлено: 14:06 19.04.2022)
 
Немецкий омбудсмен высказалась против бойкота русского искусства и культуры

Немецкий омбудсмен Амтсберг высказалась против бойкота русского искусства и культуры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 19 апр – РИА Новости. Уполномоченная правительства Германии по правам человека Луизе Амтсберг ("Зеленые") высказалась против бойкота "русского искусства и культуры".
"Просто неправильно относиться к русским как-либо враждебно или обвинять их в войне", - заявила омбудсмен в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung, добавив, что было бы неверным "не посещать более русские рестораны или бойкотировать русское искусство и культуру".
Берлин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 10:12
В Германии регистрируют сотни нарушений против выходцев из России и Украины
Политик призвала "говорить друг с другом, также в сфере искусства и культуры". По словам Амтсберг, она считает "совершенно неправильным, что магазины якобы снимают с полок произведения писателей Достоевского и Толстого".
В кабмине ФРГ ранее отвергли обвинения в русофобии, о которой заявили ранее участники нескольких акций протеста, прошедших в Германии в апреле. В частности, в Ганновере состоялся автопробег под лозунгом "Против разжигания межнациональной розни, притеснений и дискриминации русского населения". Во Франкфурте прошла демонстрация "Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан/Против войны - За мир". Аналогичные акции прошли в Штуттгарте и Любеке.
На одной из улиц Мюнхена - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 11:36
Немцы "не могут спать по ночам" из-за последствий санкций против России
В ФРГ зафиксированы нападения на российские объекты и магазины, которые связаны с событиями на Украине заявила изданию Welt am Sonntag 9 апреля глава МВД Нэнси Фезер. В конце марта глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх уже говорил, что по меньшей мере 200 преступлений против русскоязычных граждан ФРГ фиксируется еженедельно - от оскорблений и угроз до физического насилия, ущерба имуществу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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