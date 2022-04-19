https://ria.ru/20220419/germaniya-1784235020.html

В Германии регистрируют сотни нарушений против выходцев из России и Украины

В Германии регистрируют сотни нарушений против выходцев из России и Украины - РИА Новости, 19.04.2022

В Германии регистрируют сотни нарушений против выходцев из России и Украины

В Германии за неделю регистрирует около 200 правонарушений против выходцев из России и с Украины, речь идет преимущественно об угрозах, оскорблениях и порче... РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T10:12

2022-04-19T10:12

2022-04-19T10:21

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здоровье - общество

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признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН , 19 апр - РИА Новости. В Германии за неделю регистрирует около 200 правонарушений против выходцев из России и с Украины, речь идет преимущественно об угрозах, оскорблениях и порче имущества, заявил глава федерального ведомства уголовной полиции Хольгер Мюнх."Сейчас мы регистрируем около 200 правонарушений в неделю... В основном это угрозы, оскорбления или порча имущества", - сказал Мюнх в интервью Tagesspiegel.По его словам, правонарушения по большей части направлены против выходцев из России, но также против выходцев с Украины. Мюнх отметил, что последние недели количество таких нарушений немного снизилось, но давать прогнозы о дальнейшем развитии ситуации сложно.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/rusofobiya-1784084628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, здоровье - общество, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии