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Шольц: Германия снизит зависимость от российского газа "быстрее графика" - РИА Новости, 19.04.2022
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Шольц: Германия снизит зависимость от российского газа "быстрее графика"
Шольц: Германия снизит зависимость от российского газа "быстрее графика" - РИА Новости, 19.04.2022
Шольц: Германия снизит зависимость от российского газа "быстрее графика"
Германия снизит зависимость от российского газа "значительно быстрее любых графиков", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 19.04.2022
2022-04-19T20:41
2022-04-19T20:41
экономика
россия
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Германия снизит зависимость от российского газа "значительно быстрее любых графиков", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее министр экономики Роберт Хабек заявлял, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти РФ будет существенно снижена уже к лету текущего года."Все знают, что эти санкции всегда обоюдоострые - с одной стороны, обратным эффектом на те страны, которые их вводят, но также и на весь мир, потому что растущие цены на уголь, нефть и газ, разумеется, являются вызовом для богатой страны Германии, а для некоторых стран это является тем, что никак не преодолеть. Поэтому это нужно тщательно балансировать", - сказал Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.Он отметил, что Германия уже до начала спецоперации РФ начала готовиться к тому, чтобы стать независимой от импорта российских энергоносителей, это позволило, в частности, Берлину поддержать решение по эмбарго на импорт угля из России. "Мы активно работаем над тем, чтобы гарантировать, чтобы в тех сферах, где есть дефицит, мы были бы в состоянии также и в импорте нефти сделать так, чтобы шаг за шагом заменять (Россию) другими поставщиками. Экономика готова к тому, чтобы реализовать это и уже делает это", - заявил Шольц.Он отметил, что по замене импорта российского газа у Германии "очень амбициозные планы" по строительству новых трубопроводов и терминалов. "Как быстро мы будем готовы, мы скажем, когда мы сделаем это. Но мы будем значительно быстрее, чем (предусматривают) любые графики. И мы активно работаем над этим", - заявил Шольц.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220418/makron-1784202028.html
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экономика, россия, германия, олаф шольц
20:41 19.04.2022
 
Шольц: Германия снизит зависимость от российского газа "быстрее графика"

Канцлер ФРГ Шольц: Германия снизит зависимость от российского газа "быстрее графика"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция
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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Германия снизит зависимость от российского газа "значительно быстрее любых графиков", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Ранее министр экономики Роберт Хабек заявлял, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти РФ будет существенно снижена уже к лету текущего года.
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"Все знают, что эти санкции всегда обоюдоострые - с одной стороны, обратным эффектом на те страны, которые их вводят, но также и на весь мир, потому что растущие цены на уголь, нефть и газ, разумеется, являются вызовом для богатой страны Германии, а для некоторых стран это является тем, что никак не преодолеть. Поэтому это нужно тщательно балансировать", - сказал Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.
Он отметил, что Германия уже до начала спецоперации РФ начала готовиться к тому, чтобы стать независимой от импорта российских энергоносителей, это позволило, в частности, Берлину поддержать решение по эмбарго на импорт угля из России. "Мы активно работаем над тем, чтобы гарантировать, чтобы в тех сферах, где есть дефицит, мы были бы в состоянии также и в импорте нефти сделать так, чтобы шаг за шагом заменять (Россию) другими поставщиками. Экономика готова к тому, чтобы реализовать это и уже делает это", - заявил Шольц.
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Он отметил, что по замене импорта российского газа у Германии "очень амбициозные планы" по строительству новых трубопроводов и терминалов. "Как быстро мы будем готовы, мы скажем, когда мы сделаем это. Но мы будем значительно быстрее, чем (предусматривают) любые графики. И мы активно работаем над этим", - заявил Шольц.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
 
ЭкономикаРоссияГерманияОлаф Шольц
 
 
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