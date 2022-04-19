https://ria.ru/20220419/gaz-1784378915.html

Шольц: Германия снизит зависимость от российского газа "быстрее графика"

Шольц: Германия снизит зависимость от российского газа "быстрее графика" - РИА Новости, 19.04.2022

Шольц: Германия снизит зависимость от российского газа "быстрее графика"

Германия снизит зависимость от российского газа "значительно быстрее любых графиков", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 19.04.2022

2022-04-19T20:41

2022-04-19T20:41

2022-04-19T20:41

экономика

россия

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 19 апр - РИА Новости. Германия снизит зависимость от российского газа "значительно быстрее любых графиков", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Ранее министр экономики Роберт Хабек заявлял, что к лету 2024 года Германия будет "в значительной степени" независима от российского газа, зависимость от угля и нефти РФ будет существенно снижена уже к лету текущего года."Все знают, что эти санкции всегда обоюдоострые - с одной стороны, обратным эффектом на те страны, которые их вводят, но также и на весь мир, потому что растущие цены на уголь, нефть и газ, разумеется, являются вызовом для богатой страны Германии, а для некоторых стран это является тем, что никак не преодолеть. Поэтому это нужно тщательно балансировать", - сказал Шольц после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и лидерами стран "Большой семерки" и ЕС.Он отметил, что Германия уже до начала спецоперации РФ начала готовиться к тому, чтобы стать независимой от импорта российских энергоносителей, это позволило, в частности, Берлину поддержать решение по эмбарго на импорт угля из России. "Мы активно работаем над тем, чтобы гарантировать, чтобы в тех сферах, где есть дефицит, мы были бы в состоянии также и в импорте нефти сделать так, чтобы шаг за шагом заменять (Россию) другими поставщиками. Экономика готова к тому, чтобы реализовать это и уже делает это", - заявил Шольц.Он отметил, что по замене импорта российского газа у Германии "очень амбициозные планы" по строительству новых трубопроводов и терминалов. "Как быстро мы будем готовы, мы скажем, когда мы сделаем это. Но мы будем значительно быстрее, чем (предусматривают) любые графики. И мы активно работаем над этим", - заявил Шольц.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220418/makron-1784202028.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, германия, олаф шольц